"สีหศักดิ์" ย้ำ ยกเลิก MOU 44 แต่ไม่ยุติการเจรจา

นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ จะมีการพิจารณายกเลิก MOU 44 ซึ่งหลังพิจารณาแล้วตนจะเปิดเผยรายละเอียด
เมื่อถามถึงท่าทีกัมพูชา ที่เหมือนไม่ยอมรับการยกเลิก MOU 44 นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า เรายกเลิก MOU แต่ไม่ได้ยุติการเจรจา ยังเดินหน้าภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเล (UNCLOS) ซึ่งกัมพูชาก็พูดว่ายังไงก็ต้องเจรจาด้วยกฎหมายระหว่างประเทศ เรื่องนี้ก็เหมือนกัน
เมื่อถามว่า หากกัมพูชาไม่ยอมรับและไม่เจรจาต่อ จะดำเนินการอย่างไร นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า เขายังไม่ได้แสดงท่าทีตรงนั้น
เมื่อถามว่า จะพูดคุยกับกัมพูชาในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนที่ประเทศฟิลิปปินส์หรือไม่ นายสีหศักดิ์ ไม่ได้ตอบคำถาม ก่อนจะขึ้นตึกบัญชาการเพื่อร่วมประชุม ครม.ทันที