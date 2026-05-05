รมว.ยุติธรรม ย้ำชัด พักโทษ "ทักษิณ" ต้องติด EM ข้ออ้างอายุมากไม่เข้าเกณฑ์

พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงเงื่อนไขในการติดกำไล EM ของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ภายหลังได้รับการพักโทษออกจากเรือนจำ ว่า เป็นไปตามมติของคณะกรรมการพักการลงโทษระดับกระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ 29 เมษายน ที่ผ่านมา ซึ่งจะต้องมีการติดกำไล EM ส่วนที่มีการอ้างเรื่องอายุเยอะนั้น พลตำรวจโทรุทธพล กล่าวว่า ไม่เข้าหลักเกณฑ์
เมื่อถามถึงกรณีที่ นพ.ตุลย์ สิทธิสมวงศ์ นักเคลื่อนไหวทางการเมือง เตรียมยื่นคัดค้านการพักโทษของนายทักษิณ โดยยกเหตุผลว่านายทักษิณไม่ใช่นักโทษชั้นดี เนื่องจากศาลเคยถูกศาลพิพากษาจำคุกมาแล้วถึง 2 ครั้ง พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า เรื่องนี้ตนเองยังไม่เห็น
ส่วนจะมีน้ำหนักเพียงพอที่จะทำให้นายทักษิณไม่ได้รับการพักโทษ ออกจากเรือนจำในวันที่ 11 พฤษภาคมนี้ หรือไม่ พล.ต.ท.รุทธพล ระบุว่า ต้องไปดูว่าเป็นประเด็นไหน และให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องไปดูเรื่องข้อกฎหมาย รวมถึงอาจจะต้องให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นกลับมาอีกครั้งหนึ่ง แต่ตนก็เชื่อว่าที่ผ่านมาได้ดูในรายละเอียดที่ชัดเจนแล้ว จึงมีผลออกมาเช่นนี้
เมื่อถามว่า หากนายทักษิณ ได้รับการพักโทษออกมาจะสามารถพูดเรื่องการเมืองได้หรือไม่ พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า เรื่องนี้ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไข ส่วนจะสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ พล.ต.ท.รุทธพล ระบุว่า ไม่น่าจะได้ แต่หากมีความจำเป็นก็สามารถทำเรื่องขอศาลเพื่อพิจารณาได้