ครม.วันนี้เตรียมถกร่าง พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้าน-กฎหมายสำคัญหลายฉบับ

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ ว่า ให้รอติดตามผลการประชุม เนื่องจากจะมีการพิจารณากฎหมายสำคัญในหลายเรื่อง โดยเฉพาะสิ่งที่ประชาชนต้องติดตามคือร่างพระราชกำหนดเงินกู้ฯ จำนวน 4 แสนล้านบาท ซึ่งนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จะเป็นผู้แถลงผลการประชุม
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีการพิจารณาเกี่ยวกับการยกเลิก MOU 44 / การพิจารณากฎหมายที่เป็นผลมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่แล้ว ที่ยังค้างอยู่ในสภาฯ ว่าจะมีกฎหมายใดบ้างที่ได้รับการยื่นให้สภาฯ พิจารณาต่อ รวมถึงร่างข้อตกลงที่จะลงนามในการประชุมอาเซียน และกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งทีมโฆษกรัฐบาลจะนำเรียนให้ทราบโดยทั่วกัน
เมื่อถามว่า พ.ร ก. กู้เงินจะถูกนำไปใช้ส่วนใดบ้าง น.ส.รัชดา กล่าวว่า นำมาใช้ 2 ส่วน ส่วนหนึ่งคือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน และอีกส่วนใช้สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศ โดยเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดอย่างพลังงานแสงอาทิตย์มากขึ้น โดยตั้งเป้าว่าจะใช้วิกฤตพลังงาน เป็นตัวเร่งให้ประเทศไทย ใช้หลังคาติดตั้งโซล่าเซลล์สร้างกระแสไฟฟ้า โดยมีมาตรการที่จะประคับประคองความเดือดร้อนของประชาชน ไปจนถึงภาคการเกษตร ไปพร้อมๆ กับการสร้างฐานพลังงานสู่ระยะกลางและระยะยาวต่อไป เป็นการใช้โอกาสในครั้งนี้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศมากที่สุด
เมื่อถามว่าสำหรับการออก พ.ร.ก.ครั้งนี้ไม่สามารถออกเป็นพ.ร.บ. ได้ใช่หรือไม่ เนื่องจากฝ่ายค้านมองว่าอาจไม่รอบคอบ นางสาวรัชดา ระบุว่า เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีความรอบคอบ และมีความจำเป็นที่จะต้องออกเป็น พ.ร.ก. แต่เชื่อว่าทุกอย่างเราสามารถทำให้ประชาชนเข้าใจในสถานการณ์นี้ ว่าจะมีประโยชน์ต่อประชาชนและไม่ต้องกลัวว่า เงินนั้นจะหายไปหรือเปล่า เพราะว่าโครงการที่จะนำไปสู่การดูแลพี่น้องประชาชน อย่างเช่น ไทยช่วยไทย คนละครึ่งพลัส ก็เป็นการโอนเงินจากรัฐบาลสู่กระเป๋าของประชาชนโดยตรง
อีกส่วนหนึ่งที่จะให้กับประาชนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก็เป็นการโอนงบประมาณจากรัฐไปสู่กระเป๋าประชาชน เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ตกหายไปในระหว่างทางอย่างแน่นอน แต่อย่างไรก็ตาม ก็ขอบคุณฝ่ายค้านที่ยกประเด็นที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ในเรื่องความโปร่งใส ตนยืนยันว่าความโปร่งใสก็เป็นความตั้งใจของรัฐบาล ที่จะต้องทำให้ประชาชนเข้าใจ รวมถึงมีความมั่นใจว่ารัฐบาลนี้ดูแลประชาชนอย่างเต็มที่ เราก็มีการกำหนดทิศทางในการบริหารประเทศ ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ซึ่งงบประมาณของ พ.ร.ก.เงินกู้ฯ ก็จะเป็นการดูแลในช่วงที่มีความฉุกเฉินตอนนี้ แต่ขณะเดียวกันก็จะพิจารณา พ.ร.บ. งบประมาณปี 70 ควบคู่ไปด้วยซึ่งอยู่ในแผนการพัฒนาประเทศระยะกลางและระยะยาวต่อไป