ดีอี เตือนข่าวปลอม "ปรับเบี้ยผู้สูงอายุ จาก 600 เป็น 3,000" ทำ ปชช.สับสน-เข้าใจผิด

นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ ในฐานะโฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ฝ่ายข้าราชการประจำ กล่าวถึงผลการมอนิเตอร์และรับแจ้งข่าวปลอมของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย (AFNC) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยความมั่นคงและภัยทางสังคมของนายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) โดยยกระดับความสำคัญเรื่องการสร้างความตระหนักรู้เท่าทันภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ข่าวปลอม และข้อมูลบิดเบือน
ทั้งนี้ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2569 AFNC ได้ตรวจสอบพบข้อความทั้งหมด 161,364 ข้อความ โดยมีข้อความที่ต้องดำเนินการตรวจสอบ (Verify) ทั้งสิ้น 368 ข้อความ สำหรับช่องทางที่มีการพบเบาะแสมากที่สุด คือ ข้อความที่มาจาก Social Listening 368 ข้อความ โดยเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด 5 เรื่อง ได้รับผลการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว 3 เรื่อง ในจำนวนนี้เป็นข่าวที่ได้รับความสนใจจากประชาชนมากที่สุด 7 เรื่อง ซึ่งเป็นข่าวจริง 1 เรื่อง ข่าวปลอม 3 เรื่อง ข่าวบิดเบือน 3 เรื่อง ได้แก่
อันดับที่ 1 ข่าวปลอม เรื่อง ปรับเบี้ยผู้สูงอายุ จาก 600 เป็น 3,000 บาท
อันดับที่ 2 ข่าวจริง เรื่อง การต้มน้ำประปา ไม่สามารถกำจัดโลหะหนักหรือสารตะกั่วที่ปนเปื้อนได้
อันดับที่ 3 ข่าวบิดเบือน เรื่อง สูดดมดอกแตรนางฟ้า จะถูกลบความทรงจำใน 5 นาที
อันดับที่ 4 ข่าวบิดเบือน เรื่อง รมว. ต่างประเทศ ใช้ถ้อยคำรุนแรงในการประชุมกับกัมพูชา เพื่อเปลี่ยนมาใช้กลไก UNCLOS-1982
อันดับที่ 5 ข่าวบิดเบือน เรื่อง ยิงช้างป่า โทษจำคุก 3-15 ปี ปรับ 300,000-1,500,000 บาท
อันดับที่ 6 ข่าวปลอม เรื่อง เพจ Tone Chen ของกระทรวงแรงงาน เปิดรับแรงงานไปทำงานที่ออสเตรเลีย รับรายได้เดือนละ 100,000 บาท
อันดับที่ 7 ข่าวปลอม เรื่อง ทหารไทยใช้ M79 และ M16 ขณะทหารกัมพูชาสังเกตการณ์บริเวณชายแดน
สำหรับอันดับ 1 เป็นข่าวปลอม : เรื่อง "ปรับเบี้ยผู้สูงอายุ จาก 600 เป็น 3,000 บาท" กระทรวงดีอี ได้ตรวจสอบร่วมกับ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ยืนยันเป็น "ข่าวปลอม" เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงข่าวลือ โดยจากสถานการณ์ปัจจุบัน ยังไม่มีการจ่ายเงินตามที่กล่าวอ้าง ซึ่งการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ยังคงใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 โดยปัจจุบันมีการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุเป็นรายเดือนตามช่วงอายุ ดังนี้
อายุ 60 – 69 ปีจะได้รับเบี้ยยังชีพ อัตรา 600 บาท/คน/เดือน
อายุ 70 – 79 ปีจะได้รับเบี้ยยังชีพ อัตรา 700 บาท/คน/เดือน
อายุ 80 – 89 ปีจะได้รับเบี้ยยังชีพ อัตรา 800 บาท/คน/เดือน
อายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับเบี้ยยังชีพ อัตรา 1,000 บาท/คน/เดือน
อย่างไรก็ตาม กระทรวงดีอี มีความห่วงใยประชาชน เรื่องความตระหนักรู้เท่าทันข่าวปลอมที่ถูกแพร่กระจายบนสื่อออนไลน์ โซเชียล ซึ่งหากขาดความรู้เท่าทัน ส่งต่อข้อมูลข่าวปลอม ทำให้เกิดการหลงเชื่อ สร้างความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือข้อมูลส่วนบุคคล และอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนในสังคมเป็นวงกว้าง โดยขอให้ประชาชนเลือกเชื่อ เลือกแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ซึ่งได้รับการเผยแพร่จากหน่วยงานที่เป็นทางการเท่านั้น และควรตรวจสอบข้อเท็จจริงของข่าวหรือลิงก์เว็บไซต์ให้แน่ชัด
หากประชาชน พบข่าวน่าสงสัย ข้อมูลบิดเบือน สามารถแจ้งเบาะแส และตรวจสอบข่าวปลอมได้ที่ โทรสายด่วน 1111 ต่อ 87 (24 ชม.) หรือที่
- เว็บไซต์ www.antifakenewscenter.com
- Line ID: @antifakenewscenter
- Facebook : Anti-Fake News Center Thailand
- X : @AFNCThailand
- TikTok : @antifakenewscenter
- IG : afnc_thailand/