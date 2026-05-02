ข่าวปลอม! ไทยเตรียมนำปราสาทตาควายขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกกับ UNESCO

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ชี้แจงกรณีที่มีการพูดถึงประเด็นนี้บนสื่อออนไลน์ว่า ไทยเตรียมนำ "ปราสาทตาควาย" ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกกับ UNESCO นั้น ได้การตรวจสอบแล้วพบว่า ยังไม่มีนโยบายหรือการดำเนินการอย่างเป็นทางการจากภาครัฐ โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงการตีความหรือข้อเสนอของบุคคลบางฝ่ายเท่านั้น
ทั้งนี้ กระบวนการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกต้องเริ่มจากการบรรจุใน "บัญชีรายชื่อเบื้องต้น" (Tentative List) ก่อน และจึงจัดทำเอกสารเสนอชื่อเพื่อพิจารณาในลำดับถัดไป (UNESCO World Heritage Centre)
ดังนั้น หากแหล่งใดมิได้ปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อดังกล่าว ย่อมไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกได้ในทางปฏิบัติ จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า "ปราสาทตาควาย" มิได้อยู่ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นของประเทศไทย จึงยังไม่สามารถดำเนินการพิจารณาในขั้นตอนต่อไปได้