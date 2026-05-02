"จุลพันธ์" ยัน "ทักษิณ" ไม่นั่งที่ปรึกษาเพิ่อไทย เชื่อความรู้ความสามารถช่วยชาติได้

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีที่นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี จะได้รับการพักโทษวันที่ 11 พฤษภาคมนี้ ว่า พรรคไม่มีการเตรียมรองรับใดๆ ในเรื่องการพักโทษของนายทักษิณ ตนดีใจ เพราะนายทักษิณ อายุมากแล้ว ถือว่าได้ออกมาอยู่กับครอบครัวเป็นสิ่งที่ดี วันนี้ก็ชัดเจนว่ากระบวนการพักโทษเสร็จสิ้นแล้ว ส่วนหากสมาชิกพรรคประสงค์จะไปรับวันที่ออกมาก็เป็นสิทธิส่วนบุคคล ส่วนจะทำให้ภาพลักษณ์พรรคเพื่อไทยดีขึ้นหรือไม่นั้น พรรคเพื่อไทยเป็นสถาบันทางการเมือง วันนี้ไม่ได้ขึ้นกับตัวบุคคล นายทักษิณ พักโทษออกมาก็เป็นเหมือนจิตวิญญาณของพวกเราตั้งแต่สมัยไทยรักไทย แต่กระบวนการทางการเมืองการปฏิบัติภารกิจของพรรค ขึ้นอยู่กับกรรมการบริหารพรรคเพราะฉะนั้นไม่มีความเกี่ยวเนื่องกัน
ทั้งนี้ ความรู้ความสามารถของนายทักษิณ สามารถใช้ได้หลายรูปแบบ การไปพูดในที่ต่างๆ การให้ข้อคิดเห็นทางการเมืองหรือทางเศรษฐกิจก็สามารถทำได้ ซึ่งทางพรรคไม่สามารถกำหนดได้ และตนเชื่อว่านายทักษิณ คงไม่ได้เข้ามามีบทบาทในลักษณะเป็นที่ปรึกษา แต่ในเมื่อรู้จักกัน และเจอกัน ก็ไม่ได้ปฏิเสธความจริงที่ว่า อาจมีโอกาสจะเข้าไปปรึกษาหรือขอความรู้ ต่อไปคงมีโอกาสได้เจอนายทักษิณ ตามงาน นายทักษิณ ก็มีแนวคิดที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม หากรับฟังมาแล้วเป็นประโยชน์ก็ควรนำมาหารือ เพื่อดำเนินการให้เป็นประโยชน์กับประเทศชาติ
ส่วนจะมีโอกาสเห็นนายทักษิณ แสดงทิศทางทางการเมืองหรือไม่นั้น ไม่ทราบ เเละไม่ได้มองถึงการที่ให้นายทักษิณ ติดกำไล EM ที่ข้อเท้า แต่มองว่านายทักษิณ ได้รับการพักโทษก็ดีใจอยู่แล้ว ส่วนจะติดหรือไม่ได้ติดก็เป็นประเด็นย่อย เรื่องนี้ตนไม่ได้ติดตามเพราะได้ออกมาก็ดีอยู่แล้ว