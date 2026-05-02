ผู้ประกันตนเฮ! สปส.ปรับสิทธิทันตกรรม เพิ่มวงเงินรักษา ตั้งแต่ 1 พ.ค.69

นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญต่อผู้ประกันตน มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิต เดินหน้าลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ และเพิ่มการเข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ รัฐบาล โดยกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้สำนักงานประกันสังคมพัฒนาสิทธิประโยชน์ด้านทันตกรรมสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป สิทธิทำฟันประกันสังคม ได้มีการปรับปรุงครั้งใหญ่ ผู้ประกันตนที่ผ่าฟันคุดไม่ต้องแย่งวงเงินอุดฟันอีกต่อไป เพราะประกันสังคมแยกกระเป๋าให้แล้ว สามารถเบิกสูงสุดได้ 2,500 บาท/ซี่ โดยผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบครบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนวันที่เข้ารับบริการ และผู้ประกันตนที่ออกจากงาน ยังคงมีสิทธิทำฟันคุ้มครองต่อเนื่องอีกไม่เกิน 6 เดือน
สำหรับสิทธิประโยชน์ด้านทันตกรรมประกันสังคมที่จะได้รับ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 มีดังนี้
1. ถอนฟัน/อุดฟัน/ขูดหินปูน (สิทธิพื้นฐาน)
- รพ. เอกชน/คลินิก: ยังคงวงเงิน 900 บาท/ปี เท่าเดิม
- รพ. รัฐ: ปรับให้ครอบคลุมมากขึ้น เพิ่มรายการ เกลารากฟัน และ ขลิบแต่งกระดูก
2. การผ่าฟันคุด
- แบบเดิม: รวมอยู่ในวงเงิน 900 บาท/ปี เช่น ถ้าผ่าซี่ละ 2,500 บาท ต้องจ่ายส่วนต่างเอง 1,600 บาท
- สิทธิใหม่ :แยกวงเงินออกมาต่างหาก ไม่ปนกับ 900 บาทเดิม
* กรณีผ่าไม่ซับซ้อน: เบิกได้สูงสุด 1,500 บาท/ซี่
* กรณีผ่าซับซ้อน (ต้องกรอกระดูก): เบิกได้สูงสุด 2,500 บาท/ซี่
หมายเหตุ: หากใช้บริการ รพ.รัฐ ที่ทำข้อตกลง จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายตามจริงตามมาตรฐาน (ยกเว้นคลินิกนอกเวลา)
3. ฟันปลอมถอดได้
- แบบเดิม: วงเงินจำกัดและครอบคลุมน้อยกว่า
- สิทธิใหม่: ปรับเพิ่มวงเงินรวมเป็น 1,500 – 6,000 บาท (ตามจำนวนซี่และชนิด) และเพิ่มค่าซ่อมฟันปลอมอีก 900 บาท/ครั้ง
4. ฝังรากฟันเทียมรองรับฟันเทียมทั้งปาก
- แบบเดิม: ไม่มีสิทธินี้ (ต้องจ่ายเองทั้งหมด)
- สิทธิใหม่: เพิ่มสิทธิสำหรับผู้ที่สูญเสียฟันทั้งปากและใส่ฟันปลอมถอดไม่ได้ จ่ายค่าผ่าตัด: 17,500 บาท/ราย
ชุดรากฟันเทียม: 3,300 บาท รวมถึงมีสิทธิค่าติดตามผลการรักษาด้วย
อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ประกันตนใช้บริการนอกเหนือจากสถานพยาบาลคู่สัญญา จะต้องสำรองจ่ายไปก่อน และนำมายื่นขอรับเงินคืนได้ตามหลักเกณฑ์ ผ่านระบบ e-Self Service หรือยื่นที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ หรือสายด่วนประกันสังคม 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง
