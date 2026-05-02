นายกฯ เตรียมเข้าร่วมประชุมอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ 7-9 พ.ค.นี้

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เตรียมเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 48 ระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤษภาคม 2569 ณ เมืองเซบู สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ซึ่งถือเป็นภารกิจการเดินทางต่างประเทศครั้งแรกนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสมัยที่ 2
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า การเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นโอกาสในการพบปะและหารือกับผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์โลก เสริมสร้างความร่วมมือในภูมิภาค และยืนยันบทบาทของไทยในฐานะประเทศสมาชิกที่มีบทบาทเชิงสร้างสรรค์ในอาเซียน พร้อมทั้งใช้เวทีดังกล่าวในการผลักดันความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม และรักษาผลประโยชน์ของประเทศในมิติต่าง ๆ ท่ามกลางบริบทโลกที่มีความผันผวนทั้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ เศรษฐกิจ และความมั่นคง
สำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 48 เป็นการประชุมระดับผู้นำประจำปีในช่วงครึ่งปีแรก ซึ่งมีเฉพาะประเทศสมาชิกอาเซียน และแขกของประธานเข้าร่วม โดยในปีนี้จัดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์โลกที่มีความตึงเครียด ทั้งจากการแข่งขันของมหาอำนาจและความขัดแย้งในภูมิภาคต่าง ๆ โดยเฉพาะในตะวันออกกลาง ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ พลังงาน และห่วงโซ่อุปทาน
ทั้งนี้ ในการประชุมครั้งนี้ จะมีผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนและผู้แทนระดับสูงเข้าร่วมจากประเทศบรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ติมอร์-เลสเต และเวียดนาม รวมทั้งเลขาธิการอาเซียน ผู้แทนจากเมียนมา และธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) แขกของประธาน เข้าร่วมด้วย