สส.ปชน.ร่วมขบวนวันแรงงาน รณรงค์ทวงคืนประกันสังคม ร้องให้ความสำคัญคุณภาพชีวิตวันแรงงาน

นายวีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน พร้อมด้วยนายเซีย จำปาทอง และ นางสาวธนพร วิจันทร์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ร่วมเดินขบวนในวันแรงงานสากล ณ บริเวณ ถนนราชดำเนิน ไปยังลานคนเมือง
นางสาวธนพร กล่าวว่า วันนี้พรรคประชาชนได้มาร่วมกิจกรรมเดินขบวนกับพี่น้องแรงงาน เพื่อยืนยันว่าพรรคประชาชนจะอยู่เคียงข้างผู้ใช้แรงงาน พร้อมกับการรณรงค์ทวงคืนประกันสังคม ที่ปัจจุบันมีเรื่องการบริหารงานกองทุนค้านสายตาประชาชน โดยในวันนี้พรรคประชาชนจะเดินทางไปยื่นกฎหมายปฏิรูปประกันสังคม ที่อาคารรัฐสภา
ด้านนายวีระยุทธ กล่าวว่า วาระในการปฏิรูปประกันสังคมของพรรคประชาชนนั้น อยากเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของกองทุนประกันสังคมซึ่งมีเงิน 2.9 ล้านล้านบาท ที่หากบริหารอย่างโปร่งใสและเป็นมืออาชีพจะสร้างดอกผลคืนกลับมาให้หยาดเหงื่อของแรงงานทุกคน เป็นเบาะรองรับเมื่อยามต้องตกงาน ทุพพลภาพ หรือยามเกษียณ
นอกจากนี้ พรรคประชาชนยังยืนยันในหลักการว่า การรวมตัวของแรงงานเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญในการเจรจา FTA กับสหภาพยุโรป และการเข้าเป็นสมาชิกของ OECD ดังนั้นถ้าไทยอยากเข้าสู่มาตรฐานสากล ก็ยิ่งจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับสิทธิแรงงาน การปรับตัวร่วมกันระหว่างภาคธุรกิจและภาคแรงงานจะช่วยผลักดันเศรษฐกิจให้ไปได้ไกล เป็นระบบเศรษฐกิจที่ก้าวหน้าและเป็นธรรม ผู้คนในสังคมได้เฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุขกัน ซึ่งเป็นหลักการที่เรายืนยันมาตลอด
ทั้งนี้ เวลา 14.30 น. ในวันนี้ พรรคประชาชนจะมีการเดินขบวนจากสี่แยกบางโพไปอาคารรัฐสภา เพื่อรณรงค์ร่างประกันสังคมฉบับพรรคประชาชน ที่จะมีการยื่นเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร