"ศรีสุวรรณ" ร้อง ป.ป.ช. สอบ "สุริยะ" ปมย้ายอธิบดีฝนหลวงฯ

นายศรีสุวรรณ จรรยา ผู้นำองค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน ยื่นคำร้องต่อ ป.ป.ช. เพื่อขอให้ไต่สวนและวินิจฉัยนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และพวก กรณียอมรับว่าหลานของตนเองเข้ามาก้าวก่ายการบริหารราชการในกรมฝนหลวงและการบินเกษตร จนกลายเป็นกรณีพิพาท
ทั้งนี้ สืบเนื่องจากกรณี นายราเชน ศิลปะรายะ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ยื่นหนังสือลาออกจากราชการเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2569 โดยอ้างว่าไม่สามารถสนองนโยบายฝ่ายการเมืองได้ อันเนื่องมาจากนายสุริยะ เสนอคณะรัฐมนตรีให้โยกย้ายนายราเชน จากตำแหน่งอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ก่อนที่จะเกษียณอายุราชการเพียง 5 เดือน โดยอ้างว่าเพื่อความเหมาะสม เพราะต้องการคนที่ทำงานคล่องตัว จึงต้องเปลี่ยนอธิบดีเพราะใกล้เกษียณ
แต่ทว่านายราเชน ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน กรณีที่ถูกย้ายไปเป็นผู้ตรวจฯ เพราะมีโทรศัพท์จากซีอีโอสายการบินมาขอพบ พอถึงวัน มี 3 คนมาพบ บอกว่าจะมาช่วยดูงานซ่อมอากาศยาน แต่อธิบดีไม่พบ เพราะมีงานนัดหมายล่วงหน้า ไม่รู้มิจฉาชีพหรือไม่ จึงเป็นเหตุให้ถูกย้ายหรือไม่ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ สวนกลับว่าไม่เกี่ยวกันเลย เพราะอย่างไรก็ต้องย้าย เพราะมีปัจจัยหลาย ๆ อย่างที่ต้องสั่งย้ายอยู่แล้ว
นายราเชน ยังกล่าวอีกว่า ตนเก็บเรกคอร์ททั้งหมด มีทั้งคลิปและโทรศัพท์ที่โทรมาเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569 ก็ติดต่อมาถึง 5 ครั้ง งบซ่อมอากาศยานปกติได้ปีละ 300 ล้านบาท ซึ่งซ่อมไม่จริงไม่ได้ เพราะเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ และยังยืนยันอีกว่า มีบุคคลเรียกให้เอาเอกสารไปดูงบปี 70 ไปคุยที่อาคารแห่งหนึ่งแถวย่านวิภาวดีอีกด้วย
กรณีที่นายราเชน ออกมาแฉว่าถูกหลานรัฐมนตรีพยายามโทรศัพท์หาเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการซ่อมอากาศยานของกรมฝนหลวงฯ และการที่คนใกล้ชิดเรียกให้เอาเอกสารไปดูงบปี 70 บริเวณชั้น 4 อาคารที่ทำการพรรค ถนนวิภาวดีนั้น เป็นการกระทำที่สุ่มเสี่ยงต่อการขัดรัฐธรรมนูญ มาตรา 144 ซึ่งห้าม สส. ยุ่งเกี่ยวกับงบประมาณแผ่นดิน และอาจเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ มาตรา 184 (2) ประกอบมาตรา 186 รวมทั้งขัดต่อจริยธรรมอย่างร้ายแรงด้วย ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ จะปฏิเสธความรับผิดชอบไปมิได้
ด้วยเหตุดังกล่าว องค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน จึงนำความ พร้อมพยานหลักฐาน คลิปสัมภาษณ์ทั้งหมด มาร้องเรียนต่อ ป.ป.ช.เพื่อขอให้ไต่สวนและมีความเห็นชี้มูลความผิดว่าการกระทำของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ และคนใกล้ชิดเข้าข่ายทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่ด้วย