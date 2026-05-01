โฆษก พปชร.ปัดข่าวเตรียมยุบรวม ภท. ย้ำพรรคเดินหน้าแม้ "บิ๊กป้อม" วางมือ

นายยุทธนา ศรีตะบุตร สส.หนองคาย ในฐานะเลขาธิการและโฆษกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงกรณีมีกระแสข่าวลือยุบรวมกับพรรคภูมิใจไทย ว่า ไม่เป็นความจริง เป็นเพียงการร่วมรัฐบาลตามปกติ พรรคยังเดินหน้าทำงานต่อไป นายยุทธนา ระบุ แม้ว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ วางมือทางการเมืองแล้ว แต่ยังทำหน้าที่ที่ปรึกษาให้คำแนะนำ ยอมรับพรรคต้องปรับตัว เป้าหมายการทำงานของพรรคในปัจจุบันคือสนับสนุนนโยบายต่างๆ และผลักดันกฎหมายต่างๆ ที่เป็นประโยชน์เพื่อประชาชน
พร้อมกันนี้ พรรคได้แต่งตั้งนางสาวปวริศา ศรีชยังกูร เป็นผู้อำนวยการพรรค ที่เป็นคนรุ่นใหม่เข้ามาขับเคลื่อนและปรับโครงสร้างพรรค รวมถึงย้ายที่ทำการให้เหมาะสมกับจำนวน สส.ที่มีอยู่ 5 คน
นายยุทธนา ยืนยันว่า พรรคยังทำงานต่อได้ ภายใต้การนำของนางสาวตรีนุช เทียนทอง หัวหน้าพรรค ซึ่งมีประสบการณ์ทางการเมืองสูง และยืนหยัดทำงานภายใต้พรรคพลังประชารัฐต่อไป พร้อมย้ำจุดยืนว่าจะรักษาบทบาทในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลที่ทำงานเพื่อประชาชน และยืนหยัดทำการเมืองภายใต้พรรคพลังประชารัฐต่อไปอย่างชัดเจน