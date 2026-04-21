สธ.แนะหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารดิบ–ดอง ช่วงอากาศร้อน ป้องกันอาหารเป็นพิษ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะนำประชาชนในช่วงหน้าร้อนที่อาหารมักบูดเสียง่าย ขอให้หลีกเลี่ยงอาหารดิบ กึ่งสุกกึ่งดิบ และอาหารหมักดอง เช่น ปูดอง กุ้งแช่น้ำปลา เนื่องจากอุณหภูมิสูงทำให้เชื้อแบคทีเรียเจริญเติบโตเร็ว เสี่ยงเกิดโรคอาหารเป็นพิษ ท้องเสีย และอาเจียนได้ง่าย

พร้อมทั้งย้ำให้เลือกซื้อวัตถุดิบจากแหล่งที่สะอาด ปรุงอาหารให้สุกทั่วถึงทุกครั้ง เก็บอาหารอย่างถูกสุขลักษณะ และยึดหลัก “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” รักษาความสะอาดในการเตรียมอาหาร เพื่อลดความเสี่ยงโรคอาหารเป็นพิษ หากมีอาการรุนแรงควรดื่มสารละลายเกลือแร่และรีบพบแพทย์ทันที