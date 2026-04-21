xs
xsm
sm
md
lg

คนร้ายลอบถล่มขบวนรถ ผบ.ฉก.33 ทหารพรานเจ็บ 7 นาย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เกิดเหตุคนร้ายลอบถล่มขบวนรถ ผบ.ฉก.33 ขณะลงพื้นที่งานมวลชน ถนนสาย 410 ยะลา–เบตง ส่งผลให้ทหารพรานได้รับบาดเจ็บ 7 นาย