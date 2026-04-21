รองโฆษก กอ.รมน.แจงกรณีข้อมูลอ้าง มทภ.4 สั่งยุบโรงเรียน-ประกาศกฎอัยการศึก ยันไม่เป็นความจริง

จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความและภาพในสื่อสังคมออนไลน์ อ้างว่าแม่ทัพภาคที่ 4 มีคำสั่งให้ยุบโรงเรียนที่มีปัญหาทั้งหมด พร้อมประกาศกฎอัยการศึกใน 5 จังหวัด และมีถ้อยคำในลักษณะรุนแรงนั้น
ล่าสุดวันนี้ (20 เม.ย.) พันเอก เอกวริทธิ์ ชอบชูผล รองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอม (Fake News) ไม่มีคำสั่งหรือแนวนโยบายในลักษณะดังกล่าวจากหน่วยงานความมั่นคงหรือแม่ทัพภาคที่ 4 แต่อย่างใด
ทั้งนี้ การดำเนินงานของหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยึดหลักกฎหมาย นิติรัฐ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษา ควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียม การเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนในลักษณะดังกล่าว อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด สร้างความตื่นตระหนก และบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่
ขอความร่วมมือประชาชนตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนการแชร์ และติดตามข่าวสารจากหน่วยงานทางราชการหรือสื่อที่เป็นทางการเท่านั้น หากพบการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จในลักษณะสร้างความเสียหาย เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด