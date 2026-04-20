"แดนนี่ ศรีภิญโญ"เสียชีวิตด้วยโรคไตวายเฉียบพลัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ภรรยาของ แดนนี่ ศรีภิญโญ อดีตนักแสดงชื่อดัง โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า 20/04/2569 พี่แดนนี่ ศรีภิญโญ ได้จากไปแล้ว เวลา 12.54 นะคะ

ทั้งนี้ สาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากด้วยโรคไตวายเฉียบพลัน