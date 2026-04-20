เตือน! "ภัยเงียบหลังพวงมาลัย" ระวัง Stroke ขณะขับรถ

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เตือนประชาชนระวังโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน (Stroke) ขณะขับรถ เสี่ยงอุบัติเหตุ
ทั้งนี้ ให้สังเกตสัญญาณเตือน "B.E.F.A.S.T." ดังนี้
B – Balance ทรงตัวไม่อยู่ เวียนหัวเฉียบพลัน คุมพวงมาลัยไม่ได้
E – Eyes ตาสว่างวับ ตามัว เห็นภาพซ้อนหรือบอดสนิททันที
F – Face หน้าเบี้ยว ปากตก ยิ้มไม่ขึ้น น้ำลายไหล
A – Arms แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีก ยกไม่ขึ้น หรือชาตามร่างกาย
S – Speech พูดไม่ชัด ลิ้นแข็ง นึกคำพูดไม่ออก สับสน
T – Time อาการเกิด "ทันที" รีบจอดรถ
หากเกิดอาการ (สำหรับผู้ขับขี่ที่เริ่มรู้ตัว) หรือพบผู้มีอาการเข้าข่ายระหว่างขับรถ โทรสายด่วน 1669