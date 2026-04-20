สทนช.ห่วงไทยเสี่ยงวิกฤตแล้ง มีน้ำใช้ได้ 45%

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 07.00 น. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก มีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และฝนตกหนัก รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ สำหรับภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง
คาดการณ์ ช่วงวันที่ 23 – 25 เมษายน 2569 ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น ส่งผลให้มีฝนเพิ่มขึ้น สำหรับภาคใต้จะมีฝนลดลง
สถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำในภาพรวม มีปริมาณน้ำรวม 62% ของความจุเก็บกัก (49,653 ล้าน ลบ.ม.) ปริมาณน้ำใช้การ 45% (25,555 ล้าน ลบ.ม.)
สถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำรายภาค
- ภาคเหนือ: มีปริมาณน้ำ 17,050 ล้าน ลบ.ม. (62%)
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: มีปริมาณน้ำ 5,935 ล้าน ลบ.ม. (50%)
- ภาคกลาง: มีปริมาณน้ำ 741 ล้าน ลบ.ม. (38%)
- ภาคตะวันออก: มีปริมาณน้ำ 1,193 ล้าน ลบ.ม. (39%)
- ภาคตะวันตก: มีปริมาณน้ำ 19,605 ล้าน ลบ.ม. (69%)
- ภาคใต้: มีปริมาณน้ำ 5,129 ล้าน ลบ.ม. (65%)
สถานการณ์น้ำใน 3 เขื่อนหลัก EEC
- บางพระ: มีปริมาณน้ำ 52% (61 ล้าน ลบ.ม.)
- หนองปลาไหล: มีปริมาณน้ำ 50% (81 ล้าน ลบ.ม.)
- ประแสร์: มีปริมาณน้ำ 61% (180 ล้าน ลบ.ม.)
คุณภาพน้ำ
- น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค แม่น้ำเจ้าพระยา ณ สถานีสูบน้ำสำแล จ.ปทุมธานี อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปกติ ไม่เกิน 0.25 กรัม/ลิตร
- น้ำเพื่อการเกษตร แม่น้ำท่าจีน ณ สถานีคลองจินดา จ.นครปฐม แม่น้ำแม่กลอง ณ สถานีอัมพวา จ.สมุทรสงคราม แม่น้ำบางปะกง ณ สถานีวัดบางคาง จ.ปราจีนบุรี อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปกติ ไม่เกิน 2 กรัม/ลิตร
สถานการณ์เพาะปลูกพืช
- ผลการเพาะปลูกพืชทั้งประเทศในช่วงฤดูแล้ง ปี 2568/69 (ณ วันที่ 16 เม.ย. 69) แผนการเพาะปลูกพืชทั้งหมดในช่วงฤดูแล้งทั้งในและนอกเขตชลประทาน 15.60 ล้านไร่ เพาะปลูกแล้ว 16.27ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 104 ของแผนการเพาะปลูก ซึ่งผลการเพาะปลูกจำแนกได้ดังนี้
- ผลการเพาะปลูกข้าวนาปรัง 14.45 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 112 ของแผนการเพาะปลูก (12.86 ล้านไร่)
- ผลการเพาะปลูกพืชไร่ พืชผัก 1.82 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 66 ของแผนการเพาะปลูก (2.74 ล้านไร่)
