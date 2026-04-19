สหกรณ์นมไทย-เดนมาร์ค ยื่นหนังสือถึง รมช.กษ. จี้ชง ครม.ดันวาระเงินกู้กองทุน หลัง อ.ส.ค.ค้างค่าน้ำนม

ชุมนุมสหกรณ์นมไทย-เดนมาร์ค จำกัด นำโดย นายธีระชัย เกรียงไกรเวศิน ประธานกรรมการ ได้ทำหนังสือด่วน (ที่ ชนท. 160/2568) ส่งตรงถึง นายวัชระพล ขาวขำ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อขอให้เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤตสภาพคล่องขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อย่างเร่งด่วนที่สุด เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนทางชุมนุมสหกรณ์นมไทย-เดนมาร์คฯ โดยได้ยื่นข้อเรียกร้อง 5 ประการ เน้นย้ำวาระสำคัญที่ต้องผลักดันเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีดังนี้
1.ขอให้ อ.ส.ค. ชำระเงินค่าน้ำนมดิบให้ตรงตามกำหนดชำระ คือ 45 วัน
2.เร่งรัดนำเรื่องเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรจำนวน 600 ล้านบาท เข้า ครม. ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2569
3.ราคาน้ำนมดิบที่ อ.ส.ค. ซื้อจากสหกรณ์สมาชิก จำนวน 218 ตันต่อวัน ขอให้เป็นราคาเดียวกันทั้งหมดตามประกาศของคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม
4.ให้ความเป็นธรรมในการจัดสรรสิทธิ์โควต้านมโรงเรียนที่ อ.ส.ค. ควรได้รับเพราะ อ.ส.ค. ซื้อนมจากเกษตรกรจำนวนมาก
5.สหกรณ์ต้องไปกู้เงินจากแหล่งเงินทุนต่าง ๆ เพื่อมาจ่ายค่าน้ำนมให้เกษตรกรมีภาระดอกเบี้ยขอให้ อ.ส.ค. ช่วยดูแลในเรื่องดอกเบี้ยด้วย