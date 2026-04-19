รฟท.ย้ายหลังคาคลุมชานชาลาสถานีนครราชสีมาที่ได้รับความเสียหายแล้ว เปิดใช้ทางได้ตามปกติ

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผย กรณีการรื้อถอนและเคลื่อนย้ายโครงสร้างหลังคาภายในชานชาลาของสถานีนครราชสีมาที่ได้หล่นทับลงมากีดขวางทางรถไฟชานชาลาที่ 2 - 3 จากเหตุพายุฤดูร้อน จนได้รับความเสียหาย
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการรื้อถอนและเคลื่อนย้ายโครงสร้าง รวมถึงการทำความสะอาด และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแล้วเสร็จ พร้อมกับได้ตรวจสอบสภาพทางและโครงสร้างโดยรอบอย่างละเอียด เพื่อให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยของประชาชนและผู้ใช้บริการ โดยขณะนี้สามารถเปิดใช้ทางได้ตามปกติ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ของวันนี้ (19 เมษายน 2569) เป็นต้นไป
ขณะเดียวกัน การรถไฟฯ อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดใช้งานสถานีนครราชสีมาชั่วคราวแห่งใหม่ รองรับการให้บริการประชาชน โดยคาดว่าจะสามารถเปิดใช้งานได้ภายในเดือนมิถุนายน 2569 เพื่ออำนวยความสะดวกและลดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนให้น้อยที่สุด
การรถไฟแห่งประเทศไทย ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น มา ณ โอกาสนี้ พร้อมยืนยันว่า ความปลอดภัยของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด และจะเดินหน้าปรับปรุงมาตรการ ด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการใช้บริการรถไฟ และขอความร่วมมือประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากช่องทางประชาสัมพันธ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นหลัก ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบเวลาและตำแหน่งขบวนรถแบบเรียลไทม์ได้ทางเว็บไซต์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีรถไฟทั่วประเทศ และศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง