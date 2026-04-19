ดีอี เผยข่าวจริง รมว.ศธ.สั่ง ร.ร.ผ่อนปรนระเบียบเครื่องแต่งกาย นร. หวังลดค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง

นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ ในฐานะโฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ฝ่ายข้าราชการประจำ กล่าวถึงผลการมอนิเตอร์และรับแจ้งข่าวปลอมของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย (AFNC) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยความมั่นคงและภัยทางสังคมของนายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) โดยยกระดับความสำคัญเรื่องการสร้างความตระหนักรู้เท่าทันภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ข่าวปลอม และข้อมูลบิดเบือน
ทั้งนี้ ในวันที่ 17 เมษายน 2569 AFNC ได้ตรวจสอบพบข้อความทั้งหมด 161,084 ข้อความ โดยมีข้อความที่ต้องดำเนินการตรวจสอบ (Verify) ทั้งสิ้น 4,255 ข้อความ สำหรับช่องทางที่มีการพบเบาะแสมากที่สุด คือ ข้อความที่มาจาก Social Listening 4,245 ข้อความ ตามมาด้วยช่องทาง Line 10 ข้อความ โดยเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด 38 เรื่อง ได้รับผลการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว 16 เรื่อง ในจำนวนนี้เป็นข่าวที่ได้รับความสนใจจากประชาชนมากที่สุด 7 เรื่อง ซึ่งเป็นข่าวจริง 3 เรื่อง ข่าวปลอม 3 เรื่อง ข่าวบิดเบือน 1 เรื่อง ได้แก่
อันดับที่ 1 ข่าวจริง เรื่อง รมว.ศธ. สั่งโรงเรียนยืดหยุ่นกฎระเบียบเครื่องแต่งกายของเด็กนักเรียน
อันดับที่ 2 ข่าวจริง เรื่อง เรือบรรทุกน้ำมันดิบ 2 ล้านบาร์เรล เตรียมถึงไทย 21 เม.ย.นี้ หลังติดอยู่ที่ท่าเรือชาร์จาห์
อันดับที่ 3 ข่าวบิดเบือน เรื่อง กฎหมายใหม่ จับอวัยวะเพศชายที่ไม่ยินยอม โดนปรับ 100,000 บาท
อันดับที่ 4 ข่าวจริง เรื่อง ยกระดับปราบปรามการเผาป่า ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกสูงสุด 30 ปี หรือปรับไม่เกิน 3 ล้านบาท
อันดับที่ 5 ข่าวปลอม เรื่อง เพจ มือทำงาน ของกรมการจัดหางาน เปิดรับตัวแทนพับถุงกระดาษ ทำงานที่บ้านได้
อันดับที่ 6 ข่าวปลอม เรื่อง กระทรวงแรงงาน เปิดรับคนเก็บผลไม้ไปทำงานที่ประเทศออสเตรเลีย ผ่านเพจ Stephanie Emma
อันดับที่ 7 ข่าวปลอม เรื่อง หุ้น OKJ เปิดให้ลงทุนพอร์ตระยะสั้น ได้การรับรองจาก ก.ล.ต.
สำหรับอันดับ 1 เป็นข่าวจริง : เรื่อง “รมว.ศธ. สั่งโรงเรียนยืดหยุ่นกฎระเบียบเครื่องแต่งกายของเด็กนักเรียน” กระทรวงดีอี ได้ตรวจสอบร่วมกับ เพจทางการ ศธ.360 องศา ยืนยันเป็น “ข่าวจริง” โดยกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เดินหน้าขับเคลื่อน "วาระเร่งด่วนที่สุด" เพื่อรับมือกับวิกฤตพลังงานและค่าครองชีพ ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ปกครองในช่วงใกล้เปิดภาคเรียน โดยประกาศ 3 มาตรการสำคัญ คือ ปลดล็อกระเบียบสถานศึกษาที่ไม่จำเป็น จัดหาและตรึงราคาอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็น และการบูรณาการข้ามกระทรวง ควบคู่ไปกับมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมด้านอื่น ๆ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและทลายกำแพงข้อจำกัด มุ่งเป้าให้เด็กไทยทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง
ขณะเดียวกันให้โรงเรียนผ่อนปรนระเบียบเครื่องแต่งกาย เช่น อนุญาตใช้ชุดเดิม ไม่บังคับซื้อชุดลูกเสือเต็มรูปแบบ ลดข้อกำหนดเรื่องรองเท้า–กระเป๋า และปรับการปักเสื้อให้เป็นเพียงอักษรย่อโรงเรียนแทนชื่อ-นามสกุล รวมถึงขอความร่วมมือให้ลดค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่จำเป็น
อย่างไรก็ตาม กระทรวงดีอี มีความห่วงใยประชาชน เรื่องความตระหนักรู้เท่าทันข่าวปลอมที่ถูกแพร่กระจายบนสื่อออนไลน์ โซเชียล ซึ่งหากขาดความรู้เท่าทัน ส่งต่อข้อมูลข่าวปลอม ทำให้เกิดการหลงเชื่อ สร้างความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือข้อมูลส่วนบุคคล และอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนในสังคมเป็นวงกว้าง โดยขอให้ประชาชนเลือกเชื่อ เลือกแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ซึ่งได้รับการเผยแพร่จากหน่วยงานที่เป็นทางการเท่านั้น และควรตรวจสอบข้อเท็จจริงของข่าวหรือลิงก์เว็บไซต์ให้แน่ชัด
หากประชาชน พบข่าวน่าสงสัย ข้อมูลบิดเบือน สามารถแจ้งเบาะแส และตรวจสอบข่าวปลอมได้ที่ โทรสายด่วน 1111 ต่อ 87 (24 ชม.)