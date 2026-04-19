คืบอาการค่างแว่นถูกไฟช็อต พบแผลไหม้ใบหน้าดีขึ้นมาก- ส่งเสียงร้องครั้งแรก

สัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (สาขาเพชรบุรี) ร่วมกับสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยทราย รายงานความคืบหน้าการช่วยเหลือลูกค่างแว่นถิ่นใต้เพศเมีย อายุประมาณ 1 ปี ที่ประสบอุบัติเหตุถูกไฟฟ้าช็อตจนได้รับบาดเจ็บสาหัสและมีบาดแผลไฟไหม้บริเวณใบหน้า ล่าสุดพบสัญญาณการฟื้นตัวที่น่าประทับใจภายใต้การดูแลอย่างเต็มกำลังของทีมสัตวแพทย์ โดยอาการโดยรวมดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและเริ่มแสดงพฤติกรรมที่ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมได้ดีกว่าในช่วงแรกที่เข้ารับการรักษา
จากการติดตามผลการรักษาล่าสุด เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2569 ทีมสัตวแพทย์ระบุว่าแผลไหม้บริเวณใบหน้าฟื้นตัวดีขึ้นมาก โดยเฉพาะดวงตาที่สามารถกระพริบได้ทั้งสองข้างแม้จะยังมีอาการบวมเล็กน้อย อีกทั้งยังมีการตอบสนองต่อเสียงและการสัมผัสอย่างชัดเจน ที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งคือ น้องเริ่มส่งเสียงร้องได้เป็นครั้งแรก หลังเข้ารับการรักษาครบ 1 สัปดาห์ ซึ่งถือเป็นสัญญาณเชิงบวกที่แสดงให้เห็นว่าสภาพร่างกายเริ่มกลับมาแข็งแรงขึ้นตามลำดับ
สำหรับพัฒนาการด้านการกินและการเคลื่อนไหว พบว่ามีความพยายามในการลุกและพลิกตัวเองบ่อยครั้งขึ้น อีกทั้งยังสามารถรับนมได้ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นถึง 20 ซีซี และน้ำต้มสุกอีก 5 ซีซี ในช่วงเช้า โดยทีมสัตวแพทย์ยังคงให้ยาปฏิชีวนะ ยาลดปวด และวิตามินบำรุง รวมถึงทาเจลรักษาแผลอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการติดเชื้อ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ยืนยันจะติดตามอาการอย่างใกล้ชิดจนกว่าน้องจะปลอดภัย พร้อมขอบคุณประชาชนทุกท่านที่ร่วมส่งกำลังใจและห่วงใยสัตว์ป่าตัวน้อยรายนี้