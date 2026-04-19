ผู้ว่าฯ ปทุมธานี มอบ ปภ.เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุเพลิงไหม้ ซ.วิเชียร

นายเอกวิทย์ มีเพียร ผู้ว่าราชการ จ.ปทุมธานี มอบหมายให้ น.ส.สุพีพร โมรา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย นายวีรพจน์ ปานนุ่ม นายกเทศมนตรีเมืองคูคต ผู้แทนอำเภอลำลูกกา ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองคูคต ร่วมลงพื้นที่ติดตามเหตุเพลิงไหม้ในซอยวิเชียร หมู่ที่ 13 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ทำให้บ้านเรือน และอพาร์ทเมนท์ ได้รับความเสียหาย 18 ห้อง รวมได้รับความเสียหาย 20 ครัวเรือน โดยได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน พร้อมตั้งศูนย์อำนวยการเพื่อรับแจ้งความเสียหายจากผู้ประสบภัย , จัดตั้งศูนย์พักพิงเพื่อให้ผู้ประสบภัยเข้าพัก ตลอดจนประสานงานด้านต่างๆ
ทั้งนี้ ปภ ได้มอบน้ำดื่ม เครื่องนุ่งห่มและผ้าห่ม ให้กับผู้ประสบภัยด้วย