"รักชนก"แซะคดี"ศักดิ์สยาม"เส้นเงินโยงใยกันชัดเจน ชี้ให้ใครในประเทศดูก็รู้ว่าจงใจใช้มอมีนี

น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า คดี ‘ศักดิ์สยาม ชิดชอบ’เส้นเงินโยงใยกันชัดเจน ให้ใครในประเทศนี้ดูก็รู้ว่า จงใจใช้มอมีนี แต่ ป.ป.ช. ใช้ดุลพินิจตัดสิน ผลเลยออกมา ‘เชื่อว่า‘ ไม่มีเจตนา ไม่ผิด เป็นผู้บริสุทธิ์ ไร้มลทินมัวหมอง
คดี ‘44 สส พรรคก้าวไกล‘
ยื่นแก้กฏหมาย 112 ก.ก.ต. รับรองเป็นนโยบายใช้หาเสียง
แค่ลงชื่อเฉยๆ แต่กฏหมายยังไม่เข้าสภาด้วยซ้ำ
ใครๆก็รู้แน่เหมือน 5นิ้วบนฝ่ามือว่าเข้าไปยังไงก็โดนปัดตก
ป.ป.ช. ฟันโช๊ะ! ว่าผิดจริยธรรมร้ายแรง
คนกลุ่มนี้ กำลังจะถูกตัดสิทธิ์ตลอดชีวิต
เรียกว่า ประหารชีวิตทางการเมือง ชาตินี้พวกมึงอย่าได้สะเอะตลอดภพภูมินี้อย่าได้มีโอกาสได้กลับมาเป็นนักการเมืองอีก
เอาเลยพี่ ไล่ยุบพรรค ไล่ตัดสิทธิ์ ไล่ตัดหัวพวกเราให้หมด
ทำแบบเวรๆ เหตุผลเลวๆ ใช้อำนาจดิบๆ ซึ่งๆหน้างี้เนี่ยแหละดี
ให้มันรู้ว่าๆกันไปเลย ว่าประเทศนี้ของใคร
องคาพยพสีส้ม ตายตกไปตามกันให้หมด
ในสภาจะได้เหลือแต่ สีน้ำเงิน
บ้านนี้ เมืองนี้ แผ่นดินนี้ ให้พี่ทาด้วยสีน้ำเงินไปเลย
ประเทศนี้ยกให้พี่หนู พี่เน ไปปกครอง
ให้คนดี คนรักชาติ รักสถาบัน ได้ปกครองบ้านเมือง