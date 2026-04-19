นอภ.ฝาง ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายเหตุพายุพัดถล่ม-ลูกเห็บตก พบบ้านเสียหาย 64 หลัง

ว่าที่ร้อยตรี นพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอฝาง ลงพื้นที่บ้านหลวง อำเภอฝาง เพื่อตรวจสอบความเสียหายจากเหตุวาตภัยที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวานนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 18 เมษายน เวลาประมาณ 17.30 น. โดยมีฝนตกหนัก พายุลมแรง และลูกเห็บตกอย่างรุนแรง ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายประมาณ 64 ครัวเรือน ขณะเดียวกันพื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า 120 ไร่ สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในวงกว้าง
เบื้องต้น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอนได้เร่งลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย พร้อมมอบกระเบื้องหลังคาให้ประชาชน เพื่อนำไปซ่อมแซมบ้านเรือนเป็นการเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ด้านนายอำเภอฝาง ได้สั่งการให้ผู้นำชุมชนในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เฝ้าระวังเหตุซ้ำ พร้อมรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ