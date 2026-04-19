รมว.ทส.ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามภารกิจการป้องกันและควบคุมไฟป่าในพื้นที่
ในการนี้ นายสิงหนาท ชัยวัง หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ ให้การต้อนรับและรายงานสถานการณ์ไฟป่า รวมถึงผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและดับไฟป่าของหน่วยงานในช่วงที่ผ่านมา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวชื่นชมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เสียสละ ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและรักษาพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดเชียงใหม่
จากนั้น รัฐมนตรีฯ และคณะได้เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และโบราณสถานภายในบริเวณสถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
พร้อมกันนี้ ได้มอบนโยบายให้มีการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีฯ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม เชื่อมโยงเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวต่อไป