"สมชัย"วิเคราะห์ 3 ข้อ กรณีคำพิพากษาศาลปกครองล่องหน

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต. โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า กรณีคำพิพากษาศาลปกครองล่องหน
คำพิพากษา คดีดำ พป.46/2561 คดีแดง พป.49/2565 ที่ นายณัฐวุฒิ วงศ์เนียม เป็นผู้ฟ้องตรง ฟ้อง คณะกรรมการอัยการ ให้เพิกถอนคำสั่งคณะกรรมการอัยการ ที่ 17/2561 ลงวันที่ 5 กันยายน 2561 ลงโทษนายณัฐวุฒิไล่ออกจากราชการ แต่ศาลเห็นว่า มติของคณะกรรมการอัยการถูกต้องจึงยกคำร้อง อยู่ในเว็บไซต์ของศาลปกครอง ที่สามารถสืบค้นได้ตลอดมา จนถึงประมาณ 11.00 น. ของวันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2569 ไฟล์ข้อมูลดังกล่าวได้หายไปจากระบบการค้นหา มีเรื่องความเป็นมาที่น่าสนใจดังนี้
วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2569 ระหว่างเวลา 15.10-16.30 น. นายณัฐวุฒิกล่าวในรายการคมชัดลึก ว่า มีคำพิพากษาของศาลปกครอง เกี่ยวกับตัวเขาถูกไล่ออกจากราชการเป็นเอกสารปลอมเผยแพร่ในสังคมออนไลน์ ทำให้ตัวเองได้รับความเสียหาย จึงได้แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ ที่ สน. บางพลัด ตั้งแต่ปลายปี 2568 เพื่อเอาผิดผู้เกี่ยวข้องและขอให้ผม ซึ่งเป็นผู้ร่วมรายการ หากทราบว่าใครเผยแพร่ให้บอกกับเขาด้วย มิฉะนั้นจะเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดด้วย
คืนวันศุกร์ เวลาประมาณ 21.00 น. ผมได้โพสในเฟซบุ้คแจ้งว่า ทราบแล้วว่า เอกสารดังกล่าว ใครเป็นผู้เผยแพร่ โดยได้บอกเบาะแสว่า พบการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของศาลปกครอง โดยสามารถ ใช้เลขคดีในการสืบค้นได้ และมีคำพิพากษาฉบับเต็ม 17 หน้า เผยแพร่ในแหล่งดังกล่าวด้วย
เข้าใจว่า ระหว่างเวลา 21.00 น. ของวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2569 ถึงประมาณ 11.00 น. ของวันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2569 มีผู้เข้าไปชมและดาวน์โหลดเอกสารเก็บไว้เป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจว่า นายณัฐวุฒิ ถูกไล่ออกจากราชการจริงหรือไม่ เพราะเขากล่าวในรายการว่า “ไม่เคยถูกไล่ออก“ แต่เป็นการลาออกเอง แถมในเอกสารที่เผยแพร่ของพรรคไทยสร้างไทย เขาเป็นผู้สมัครบัญชีรายชื่อลำดับที่ 34 เขียนประวัติตนเองว่า ลาออกจากราชการเพื่อมาสมัคร สส. ในปี 2566
หลัง 11.00 น. เว็บไซต์ของศาลปกครอง สามารถสืบค้นคำพิพากษาอื่น ๆ ได้ แต่ คำพิพากษา ที่ ฟบ. 49/2565 หายไปจากผลการสืบค้น (ตามภาพ) ซึ่งอาจเป็นไปได้จากเหตุผลต่าง ๆ มากมาย
1. อยู่ระหว่างการปรับปรุงเว็บไซต์ของศาล ซึ่งมีการประกาศให้ทราบล่วงหน้า
2. ผู้ดูแลระบบ อาจมีความตื่นตระหนกที่มีผู้เข้าไปชม และดาวน์โหลดเอกสารจำนวนมาก จึงปิดชั่วคราวและรายงานต่อผู้บังคับบัญชาถึงความผิดปกติ
3. มีคำสั่งจากไอ้โม่ง ให้ระงับการเผยแพร่คำพิพากษา
ยังไม่มีใครทราบสาเหตุที่ชัดเจน แต่ประเด็นนี้ จะเป็นประเด็นเล็ก ๆ ที่จะปรึกษาหารือ ซึ่งผมและคณะจะขอเข้าพบท่านเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 15.00 น. ซึ่งได้มีการประสานนัดหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
สื่อมวลชนที่สนใจ ติดตามทำข่าวได้