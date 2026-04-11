รักษาการผู้ว่า รฟท.ตรวจความพร้อมสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ รองรับ ปชช.เดินทางช่วงสงกรานต์

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการให้บริการ ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 ซึ่งเป็นช่วงที่มีปริมาณผู้โดยสารหนาแน่น โดยได้กำชับฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้บริหารจัดการการเดินรถและการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยตลอดการเดินทาง พร้อมทั้งร่วมมอบของที่ระลึกแก่ผู้โดยสาร เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความสุขในช่วงเทศกาล
นายอนันต์ เปิดเผยว่า ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยการรถไฟแห่งประเทศไทย (ศปภ.รฟท.) และย่านเตรียมขบวนรถทางไกล เพื่อติดตามความพร้อมด้านรถจักรและรถพ่วงโดยสาร พร้อมเน้นย้ำให้พนักงานทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม “ออกเวลาไหนก็ถึงบ้านเหมือนกัน Smart Travel Songkran 2569” โดยให้ความสำคัญสูงสุดกับ
การลดอุบัติเหตุ การสูญเสีย และการอำนวยความสะดวกผู้โดยสาร ให้สามารถเดินทางถึงจุดหมายได้อย่างปลอดภัย
สำหรับภาพรวมการเดินทางเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2569 มีผู้โดยสารใช้บริการรถไฟทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 80,802 คน โดยเป็นผู้โดยสารขาเข้า 40,485 คน และขาออก 40,317 คน ทั้งนี้ เส้นทางที่มีผู้โดยสารหนาแน่นสูงสุด ได้แก่ สายใต้ 29,393 คน รองลงมาคือสายตะวันออกเฉียงเหนือ 20,232 คน
สายเหนือ 14,016 คน สายตะวันออก 10,765 คน สายมหาชัย 5,467 คน และสายแม่กลอง 929 คน ตามลำดับ ขณะที่บรรยากาศ ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ และสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบปัญหาผู้โดยสารตกค้าง
ส่วนบรรยากาศการเดินทางในวันที่ 11 เมษายน 2569 ซึ่งเป็นวันหยุดแรกของเทศกาลสงกรานต์
คาดว่าจะมีผู้โดยสารใช้บริการรวมกว่า 109,796 คน แบ่งเป็นผู้โดยสารขาเข้า 20,671 คน และขาออก 88,125 คน โดยการรถไฟฯ ได้จัดเดินขบวนรถโดยสารประจำวันกว่า 210 ขบวน และเพิ่มขบวนรถเสริมพิเศษอีก 4 ขบวน ได้แก่
- ขบวน 6 เชียงใหม่ – สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ออกเวลา 19.35 น. ถึง 08.10 น.
- ขบวน 973 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ - นครราชสีมา ออกเวลา 09.20 น. ถึง 13.10 น.
- ขบวน 974 นครราชสีมา – สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ออกเวลา 15.10 น. ถึง 18.50 น.
- ขบวน 984 ยะลา – สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ออกเวลา 15.35 น. ถึง 9.50 น.
นายอนันต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การรถไฟฯ ยังได้ยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเข้มงวด โดยบูรณาการความร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลความปลอดภัยทั้งบนขบวนรถและในพื้นที่สถานี พร้อมทั้งประสานหน่วยงานในพื้นที่จัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครดูแลจุดตัด
ทางรถไฟ–ถนน (ทางผ่านเสมอระดับ) ที่มีความเสี่ยง เพื่อลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุในช่วงที่มีปริมาณการเดินทางหนาแน่น
อย่างไรก็ตาม ยังขอความร่วมมือแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน บริเวณจุดตัดเสมอระดับทางรถไฟ-รถยนต์ ให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัย อาทิ การให้หยุดรถห่างจากทางรถไฟไม่น้อยกว่า 5 เมตร ห้ามขับรถแซงขึ้นหน้ารถคันอื่นภายในระยะ 30 เมตร ก่อนถึงทางเดินรถที่ตัดข้ามทางรถไฟ และหากเห็นป้ายสัญลักษณ์ ได้แก่ ป้ายหยุด ป้ายเตือนรูปกากบาท“ระวังรถไฟ” ป้ายทรงสีเหลี่ยมขนมเปียกปูนสีอำพัน
มีเครื่องจักรไอน้ำและรั้วกั้น ให้ชะลอความเร็ว และดูให้แน่ใจว่าไม่มีรถไฟแล่นผ่านมา เพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้ทาง
ขณะเดียวกัน รฟท. ได้ปรับแผนบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยประกาศงดเดินขบวนรถนำเที่ยวเส้นทางกรุงเทพ – น้ำตก ขบวน 909/910 และ 911/912 ระหว่างวันที่ 11 – 15 เมษายน 2569 รวม 5 วัน รวมถึงงดเดินขบวนรถพิเศษสินค้าเป็นการชั่วคราว โดยขบวน 985 เส้นทางกรุงเทพ – สุไหงโกลก งดเดินระหว่างวันที่ 9 – 18 เมษายน 2569 และขบวน 986 เส้นทางสุไหงโกลก – กรุงเทพ งดเดินระหว่างวันที่
10 – 19 เมษายน 2569
ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดตามข่าวสารได้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย