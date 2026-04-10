กรมอุทยานฯ ยกระดับคุมเข้มสถานการณ์ไฟป่าช่วงสงกรานต์ กำชับ จนท.ประจำจุดเฝ้าระวัง 3,895 จุด

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มอบหมายให้นายวีระ ขุนไชยรักษ์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ (สบอ.) ทุกแห่ง และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติงานยับยั้งไฟป่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า (สปฟ.)
โดยมีผู้บริหารเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ประกอบด้วย นายนฤพล ทิพย์มณฑา ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า, นายราชันย์ บัวตรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง), นายพนัชกร โพธิบัณฑิต ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) และนายสุทิน พรมปลัด ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี และนายมานะ เพิ่มพูล ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่า พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนและหัวหน้าหน่วยงานภาคสนามที่เข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์
นายวีระฯ ได้แสดงความห่วงใยถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภาคสนามท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัด โดยกำชับให้หัวหน้าหน่วยงานดูแลสวัสดิภาพและสุขภาพของกำลังพลอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งสั่งการให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติตามมาตรการเข้มงวด 6 ด้าน ดังนี้
1. เฝ้าระวังการลักลอบเผาป่า : เพิ่มความเข้มงวดในการป้องปรามการลักลอบเผาป่า เนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดยาวที่มีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยในพื้นที่ป่าไม้
2. ประจำจุดเฝ้าระวัง 3,895 จุด : กำชับเจ้าหน้าที่ประจำจุดเฝ้าระวังทั่วประเทศทั้ง 3,895 จุด ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังและห้ามละทิ้งจุดปฏิบัติงานโดยเด็ดขาดในช่วงวันหยุดเทศกาล
3. เกาะติดสถานการณ์ใกล้ชิด : ให้ทุกสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อการบริหารจัดการที่ทันท่วงที
4. ปูพรมลาดตระเวนพื้นที่เสี่ยง : สั่งการให้หน่วยงานภาคสนามเพิ่มความถี่ในการเดินลาดตระเวนในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงและพื้นที่เกิดไฟป่าซ้ำซาก เพื่อระงับเหตุก่อนขยายตัววงกว้าง
5. วอร์รูม (War Room) สแตนบาย 24 ชั่วโมง : ให้ศูนย์ปฏิบัติการวอร์รูมทุกแห่งเชื่อมโยงระบบสื่อสารและติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อการรายงานและสั่งการที่รวดเร็ว
6. ชุดปฏิบัติการพร้อมเผชิญเหตุ : เตรียมความพร้อมของชุดดับไฟป่า ทั้งด้านกำลังพล อุปกรณ์ และยานพาหนะ ให้พร้อมออกปฏิบัติหน้าที่ระงับเหตุได้ทันทีตลอด 24 ชั่วโมง
"ในช่วงวันหยุดยาวนี้ ผมขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและเสียสละ โดยยึดถือความปลอดภัยเป็นสำคัญ และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดคุ้มครองให้ทุกท่านปฏิบัติภารกิจด้วยความแคล้วคลาดปลอดภัยตลอดช่วงปีใหม่ไทยนี้" นายวีระฯ กล่าว