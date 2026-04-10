GISTDA เผยข้อมูลดาวเทียมวานนี้ไทยพบจุดความร้อนเพิ่มขึ้นแตะนิวไฮ 5,327 จุด

เพจสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) รายงานจุดความร้อนด้วยข้อมูลจากดาวเทียมวานนี้ (9 เม.ย.) จุดความร้อนของไทยเพิ่มขึ้นแตะนิวไฮ 5,327 จุด รั้งอันดับ 2 ของอาเซียน
ข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ระบบ VIIRS ระบุว่าจุดความร้อนในไทยเกิดขึ้นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 3,080 จุด พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 1,541 จุด พื้นที่เกษตร 293 จุด พื้นที่ชุมชนและอื่นๆ 243 จุด พื้นที่เขต สปก. 151 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 19 จุด ในขณะที่จุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้านพบมากที่สุดที่ลาว 6,701 จุด เมียนมาร์ 1,978 จุด เวียดนาม 881 จุด กัมพูชา 547 จุด มาเลเซีย 53 จุด