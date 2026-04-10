ไม่รอด! ศาลฯ เปิดเวรพิจารณาคดีเมาขับ-ฝ่าฝืนกฎจราจรทั่วประเทศช่วงสงกรานต์

นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม กล่าวถึงการบริหารจัดการคดีและการบริการประชาชนของศาลยุติธรรมช่วงเทศกาลวันหยุดยาวสงกรานต์ ว่า ศาลยุติธรรมยังคงเปิดทำการผัดฟ้อง ฝากขัง รับและส่งตัวผู้ถูกจับตามหมายจับ พิจารณาคำร้องขอออกหมายค้น หมายจับ หมายปล่อย คำร้องขอปล่อยชั่วคราว การรับชำระค่าปรับในคดีอาญา และกรณีอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน รวมถึงการพิจารณาพิพากษาคดีเมาแล้วขับ การกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ ที่เข้าสู่ศาลแขวงและศาลจังหวัดทั่วประเทศ
นอกจากนี้ ศาลยุติธรรมยังมีระบบออนไลน์อีกช่องทางหนึ่งให้ประชาชนยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราว ได้ทาง https://cios.coj.go.th ซึ่งจะมีผู้พิพากษาที่ปฏิบัติหน้าที่พิจารณาสั่งในช่วงวันหยุด ทั้งในศาลชั้นต้น ศาลชั้นอุทธรณ์ และศาลฎีกา
