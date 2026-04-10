ครั้งแรก! อัญเชิญ "องค์หลวงพ่อเงิน 700 ปี" ให้ ปชช.ร่วมสรงน้ำสงกรานต์ที่ไอคอนสยาม

พระศรีวิสุทธิมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ (บุ่งสระพัง) จ.อุบลราชธานี กล่าวว่า เมื่อวันที่ 8 เมษายน ที่ผ่านมา ไอคอนสยาม ได้อัญเชิญองค์หลวงพ่อเงิน 700 ปี (องค์จำลอง) จากวัดปากน้ำ จ.อุบลราชธานี ไปให้นักท่องเที่ยวสรงน้ำในงาน “สุขสยาม สนุกสนาน สงกรานต์ บ้านฉัน” โดยพิธีเปิดงานได้รับเกียรติจาก นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน ซึ่งการอัญเชิญหลวงพ่อเงิน 700 ปี จากวัดปากน้ำ จ.อุบลราชธานี ไปให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสรงน้ำ
ครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกที่ทางวัดอนุญาตให้มีการนำองค์หลวงพ่อเงินออกนอกพื้นที่ เพื่อร่วมถ่ายทอดเรื่องราวสายธารแห่งความศรัทธาจากลุ่มแม่น้ำมูล เชื่อมโยงมาสู่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ศูนย์กลางของกรุงเทพมหานคร
