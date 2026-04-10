ก.แรงงานยันดูแลสิทธิผู้เสียชีวิตจากเรือถูกโจมตีในช่องแคบฮอร์มุชเต็มที่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงกรณีลูกเรือ มยุรี นารีจำนวน 3 ราย เสียชีวิตจากการที่เรือถูกโจมตีในช่องแคบฮอร์มุช ว่า กระทรวงแรงงานขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัว โดยในส่วนของการดำเนินการช่วยเหลือด้านสิทธิประโยชน์ที่ทายาทจะได้รับตามกฎหมาย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีการประสานงานกับบริษัทของลูกเรือ 3 รายอย่างต่อเนื่อง โดยการจ่ายสิทธิประโยชน์แก่ลูกเรือที่เสียชีวิตตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 กรณีคนประจำเรือเสียชีวิต/สูญหาย เนื่องมาจากการทำงาน โดยเจ้าของเรือจัดให้คนประจำเรือได้รับการคุ้มครองด้านประกันสังคมและเงินทดแทน มีดังนี้

1. สิทธิประโยชน์จากเจ้าของเรือ กรณีเสียชีวิตจากการทำงาน เจ้าของเรือต้องจัดให้มีการคุ้มครองด้านเงินทดแทน ได้แก่ ค่าทำศพ ได้รับเงินค่าทำศพ 50,000 บาท จ่ายให้ผู้จัดการศพ
ค่าทดแทนรายเดือน จ่ายให้แก่ทายาท เป็นระยะเวลา 10 ปี ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ไม่เกินเดือนละ 14,000 บาท รวมตลอดระยะเวลา 10 ปี สูงสุดไม่เกิน 1,680,000 บาท

2. สิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม ผู้เสียชีวิตทั้ง 3 ราย เคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จึงยังมีเงินสะสมกรณีชราภาพตามงวดที่ส่งไว้ ซึ่งสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่จะเร่งลงพื้นที่ดูแลและดำเนินการจ่ายสิทธิให้แก่ทายาทโดยเร็ว

ทั้งนี้ ยืนยันว่า กระทรวงแรงงานจะดำเนินการอย่างเต็มที่ เพื่อดูแลสิทธิของผู้เสียชีวิตและครอบครัวให้ได้รับความเป็นธรรมสูงสุด พร้อมติดตามและประสานงานกับทุกฝ่ายอย่างใกล้ชิด โดยทางกระทรวงแรงงานได้ประสานบริษัทฯ เจ้าของเรือ ในด้านการช่วยเหลือเยียวยา นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย