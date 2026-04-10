เตือนพื้นที่กรุงเทพฯ วันนี้ ค่าดัชนีความร้อนพุ่งสูงอยู่ในเกณฑ์อันตราย

เฟซบุ๊ก สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. แจ้งเตือนว่า ค่าดัชนีความร้อน (Heat Index) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำวันนี้ (10 เม.ย.) อยู่ในเกณฑ์อันตราย โดยบุคคลทั่วไป ให้สังเกตอาการตนเอง ส่วนกลุ่มเสี่ยง หรือกลุ่มเปราะบางนั้น หากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ทันที
ทั้งนี้ ค่าดัชนีความร้อน (Heat Index) มีเกณฑ์แบ่งดังนี้ ดัชนีความร้อน 27.0-32.9 องศาเซลเซียส อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง /ดัชนีความร้อน 33.0-41.9 องศาเซลเซียส อยู่ในเกณฑ์เตือนภัย /ดัชนีความร้อน 42.0-51.9 องศาเซลเซียสอยู่ในเกณฑ์อันตราย และ ดัชนีความร้อนมากกว่าหรือเท่ากับ 52 องศาเซลเซียส อยู่ในเกณฑ์อันตรายมาก
