บางจากฯ หนุนนโยบายการใช้พลังงานทางเลือกของรัฐ นำร่อง 2 สถานีจำหน่ายดีเซล B20

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บางจากฯ พร้อมสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกของรัฐบาล โดยเริ่มจำหน่ายน้ำมันดีเซล B20 ที่สถานีบริการ เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของภาคคมนาคมขนส่ง เกษตร และประมง พร้อมทั้งส่งเสริมการใช้พลังงานชีวภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งการดำเนินงานด้านพลังงานชีวภาพของ
บางจากฯ มีรากฐานจากการน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ด้านพลังงานทดแทนเพื่อพึ่งพาตนเอง มาปรับใช้ในการพัฒนาพลังงานอย่างต่อเนื่อง การจำหน่ายน้ำมันดีเซล B20 ในสถานีบริการในครั้งนี้ จึงเป็นอีกส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามแนวทางดังกล่าว เพื่อรองรับการใช้งานของภาคขนส่ง เกษตร และอุตสาหกรรม ควบคู่กับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรในประเทศ ลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมัน และเสริมความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ โดยเริ่มต้น 2 สาขาในวันนี้ และจะทยอยขยายการจำหน่ายเป็น 40 สาขาทั่วประเทศภายในเมษายน 2569
สำหรับสถานีบริการนำร่องที่จำหน่ายดีเซล B20 ได้แก่ บจก. วินเนอร์ยี่ (ไทยแลนด์) ตั้งอยู่ที่ อำเภอ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี และคณาวุฒิปิโตรเลียม ถ.พระรามสอง กม.79 อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
