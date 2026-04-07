ผบ.ตร.ย้ำตำรวจทุกหน่วยต้องเสียสละ ห้ามปฏิเสธการปฏิบัติหน้าที่ แม้อยู่ในวิกฤตน้ำมันผันผวน

วันนี้ (7 เม.ย.) พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ/โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ พล.ต.ท.ชัยต์พจน สูวรรณรักษ์ ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล/รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กำชับกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกหน่วย ทุกระดับ ในสภาวะการณ์ปัจจุบันทำให้น้ำมันมีราคาผันผวนสูงขึ้น ย่อมส่งผลกระทบต่อการดำเนินการตามงบประมาณปกติของเจ้าหน้าที่ แต่สำหรับตำรวจไม่ว่าจะเกิดผลกระทบอะไร ต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะต้องดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นสำคัญ
ผบ.ตร.ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานและข้าราชการตำรวจทุกนาย เสียสละและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตำรวจอย่างสุดความสามารถตามหน้าที่ที่พึงกระทำ โดยห้ามมิให้ปฏิเสธ หรือเรียกรับผลประโยชน์ใดในการปฏิบัติตามหน้าที่อย่างเด็ดขาด
กรณีมีเหตุการณ์ร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ อ้างว่ามีการเรียกร้องค่าน้ำมันในการลงพื้นที่ตรวจที่เกิดเหตุนั้น ได้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และหากพบว่ามีการกระทำผิด จะดำเนินการลงโทษโดยเด็ดขาดต่อไป