"สมชัย"เตรียมนำหลักฐานการรั่วไหลบัญชีรายชื่อส่งให้ กกต. พร้อมแถลงข่าวความคืบหน้าคดี 9 เม.ย.

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า กกต. กล่าวถึงของวิเศษ 3 อย่างที่จะทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นความลับ คือ บัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้ว ต้นขั้วบัตร และบัญชีรายชื่อตอนแสดงตัวใช้สิทธิ
ของวิเศษ 3 อย่างแยกเก็บไว้อย่างดียิ่ง จึงบอกแก่ใครต่อใครว่า ยากมากที่จะรั่วไหล ทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นความลับ
สัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ ระบุว่า มีการรั่วไหลของข้อมูลบัญชีรายชื่อหลุดออกไปอย่างง่าย ๆ ทั้งก้อน จึงเป็นเรื่องที่สังคมต้องรู้ว่า หนึ่งในสามของวิเศษ ขณะนี้อาจอยู่ในมือใครต่อใครแล้วก็ไม่รู้
วันพฤหัสที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. บริเวณจุดแถลงข่าวหน้า กกต. ชั้น 2 อาคาร B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ คณะผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ที่ถูก กกต. แจ้งความว่าเป็นผู้ขัดขวางการเลือกตั้ง ประกอบด้วย รศ.สมชัย ดร. เรือบิน และ CEO. ธนารัตน์ จะนำหลักฐานการรั่วไหลของบัญชีรายชื่อไปส่งให้ กกต. พร้อมเปิดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในเรื่องความคืบหน้าของคดี
