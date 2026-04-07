นายกฯ หารือทูตอินเดียเดินหน้าสานต่อความร่วมมือการลงทุน - ท่องเที่ยว

วันนี้ (7 เม.ย.) เวลา 09.30 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ให้การต้อนรับนายนาเคศ สิงห์ (H.E. Mr. Nagesh Singh) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่ออำลาในโอกาสพ้นหน้าที่ ยืนยันรัฐบาลพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของเอกอัครราชทูตอินเดียฯ คนใหม่ เพื่อสานต่อความสัมพันธ์และสนับสนุนความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น
ทั้งสองฝ่ายได้หารือในประเด็นการค้า-การลงทุน และการท่องเที่ยว โดยเห็นพ้องผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกัน และขยายความร่วมมือสู่สาขาใหม่ ๆ มากขึ้น รวมทั้งพิจารณาปรับปรุงข้อตกลงด้านการบินระหว่างกัน เพื่อรองรับชาวอินเดียที่มีแนวโน้มเดินทางมาไทยมากขึ้น
พร้อมกันนี้ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางการบริหารจัดการพลังงานในช่วงสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยนายกฯ เน้นย้ำว่า สถานการณ์ยังคงสามารถบริหารจัดการได้ รัฐบาลได้ดำเนินการอย่างเต็มที่ในการจัดหาแหล่งน้ำมันสำรอง และออกมาตรการต่าง ๆ รวมถึงการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ