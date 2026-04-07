อุตุฯ เผยช่วงหลังสงกรานต์ อุณหภูมิจะสูงขึ้นกว่า 40 องศา

กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศเดือนเมษายน 2569 ระบุว่า ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดเป็นช่วง ๆ โดยบางพื้นที่ โดยเฉพาะภาคเหนือ อาจมีอุณหภูมิสูงสุดถึงประมาณ 42–43 องศาเซลเซียส สาเหตุจากหย่อมความกดอากาศต่ำจากความร้อนที่ปกคลุม และอิทธิพลของลมใต้หรือลมตะวันออกเฉียงใต้ ขณะที่บางช่วงยังมีฝนฟ้าคะนองสลับเกิดขึ้นได้
ทั้งนี้ ภาพรวมสภาพอากาศจะยังคงแปรปรวน โดยมีทั้งอากาศร้อนจัดและฝนในบางพื้นที่ จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิด และเตรียมรับมือสภาพอากาศร้อน เช่น หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานาน ดื่มน้ำให้เพียงพอ และเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพจากอากาศร้อนอย่างต่อเนื่อง