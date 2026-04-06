ไทยอ่วม! พบฝุ่น PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน 49 จังหวัด คาด 7 วันข้างหนัก เพิ่มขึ้นอีก

วันนี้ (6 เม.ย.) ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศภาพรวมปริมาณฝุ่น PM2.5 ในประเทศ พบว่า เกินค่ามาตรฐาน 49 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ จ.นนทบุรี จ.สมุทรปราการ จ.เชียงราย จ.เชียงใหม่ จ.น่าน จ.แม่ฮ่องสอน จ.พะเยา จ.ลำพูน จ.ลำปาง จ.แพร่ จ.อุตรดิตถ์ จ.สุโขทัย จ.พิษณุโลก จ.ตาก จ.กำแพงเพชร จ.พิจิตร จ.เพชรบูรณ์ จ.นครสวรรค์ จ.อุทัยธานี จ.ชัยนาท จ.สิงห์บุรี จ.ลพบุรี จ.สระบุรี จ.อ่างทอง จ.สุพรรณบุรี จ.พระนครศรีอยุธยา จ.ราชบุรี จ.สมุทรสงคราม จ.เพชรบุรี จ.ปราจีนบุรี จ.ฉะเชิงเทรา จ.ระยอง จ.บึงกาฬ จ.หนองคาย จ.เลย จ.อุดรธานี จ.นครพนม จ.หนองบัวลำภู จ.สกลนคร จ.มุกดาหาร จ.ขอนแก่น จ.กาฬสินธุ์ จ.มหาสารคาม จ.ร้อยเอ็ด จ.อำนาจเจริญ จ.ชัยภูมิ จ.อุบลราชธานี และ จ.นครราชสีมา
สำหรับการคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละออง 7 วันข้างหน้า คือระหว่างวันที่ 7-13 เมษายน 2569 พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคกลาง ตะวันตก 17 จังหวัดภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ขณะที่ภาคตะวันออกมีแนวโน้มลดลง ส่วนภาคใต้ สถานการณ์ดีขึ้นต่อเนื่อง
