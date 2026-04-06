หัวหินเปิดโครงการ "ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำสนุก" หวังลดอัตราการจมน้ำเสียชีวิตของเด็ก

วันนี้ (6 เม.ย.) นายศุภชัย ครุฑดำ นายอำเภอหัวหิน เป็นประธานเปิดโครงการ ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำสนุก ครั้งที่ 7 โดยมี นายตรีธวัชน์ สุขศรีปพัฒน์ นายก อบต.หินเหล็กไฟ นายกิติพงษ์ สิริเพชรเกษม นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ นางวาสนา ศรีกาญจนา ที่ปรึกษาสมาคมฯ นายสนิท ศรีสันต์ ผู้จัดการทั่วไปสวนน้ำแบล็คเมาน์เทน แขกผู้มีเกียรติ และผู้ปกครองให้การต้อนรับ มีเยาวชนในพื้นที่ จำนวน 100 คน เข้ารับการอบรม ที่สวนน้ำแบล็คเมาน์เทน หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
นายศุภชัย กล่าวว่า การจมน้ำเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของการเสียชีวิตในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นปีนปัญหาสำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน มีเด็กจมน้ำเสียชีวิตเฉลี่ยสูงถึง 904 คนต่อปี ข้อมูลที่น่าตกใจเด็กไทยจมน้ำเสียชีวิตเฉลี่ยวันละ 2 คน ช่วงสงกรานต์ 3 วัน มีเด็กจมน้ำถึง 105 ราย เฉลี่ยวันละ 3.5 ราย ซึ่งสูงกว่าช่วงเวลาปกติเกือบ 2 เท่า จากรายงานขององค์การอนามัยโลก (WHO) พบว่า การจมน้ำเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 3 ของเด็กทั่วโลก รองจากโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบและเอดส์ โดยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา การจมน้ำเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งในเด็กไทยอายุต่ำกว่า 15 ปี โครงการนี้จะสอนทักษะให้เด็กเอาตัวรอดทางน้ำ เช่น การลอยตัว การตะโกนขอความช่วยเหลือ และการช่วยเหลือตนเองในน้ำ “ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้” เมื่อว่ายน้ำได้ก็จะทำให้ทุกคนปลอดภัยจากภัยทางน้ำ พร้อมนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
