"เชียงใหม่" ขึ้นแท่นคุณภาพอากาศยอดแย่ที่สุดในโลก ทั้งเมืองถูกปกคลุมด้วยควันพิษ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

เว็บไซต์ iqair รายงานดัชนีคุณภาพอากาศ ช่วงเวลา 08.00 น.วันนี้ (6 เม.ย.) ว่า เมืองหลักที่คุณภาพอากาศแย่ที่สุดคือ จังหวัดเชียงใหม่ กลับขึ้นสู่อันดับหนึ่งของโลกอีกครั้ง วัดได้ที่ 187 US AQI⁺ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ทั้งเมืองยังปกคลุมไปด้วยหมอกควันมลพิษทางอากาศ มองไปทุกจุดรอบเมืองยังคงเป็นสีขาว

สำหรับการปฏิบัติการบินดับไฟป่า เพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองนั้น ศปก.ปกป.ภาค 3 สน. (ทภ.3) โดย พัน.บ.ฉก. สนับสนุนอากาศยาน ฮ.ท.17 จำนวน 1 เครื่อง ปฏิบัติการบินดับไฟป่า เพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง บริเวณ​ อ.ดอยเต่า​ จ.เชียงใหม่​ ทิ้งน้ำดับไฟป่า​ จำนวน​ 3​ เที่ยวบิน​ ปริมาณน้ำ 10,500 ลิตร​