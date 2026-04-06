"เชียงใหม่" ขึ้นแท่นคุณภาพอากาศยอดแย่ที่สุดในโลก ทั้งเมืองถูกปกคลุมด้วยควันพิษ

เว็บไซต์ iqair รายงานดัชนีคุณภาพอากาศ ช่วงเวลา 08.00 น.วันนี้ (6 เม.ย.) ว่า เมืองหลักที่คุณภาพอากาศแย่ที่สุดคือ จังหวัดเชียงใหม่ กลับขึ้นสู่อันดับหนึ่งของโลกอีกครั้ง วัดได้ที่ 187 US AQI⁺ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ทั้งเมืองยังปกคลุมไปด้วยหมอกควันมลพิษทางอากาศ มองไปทุกจุดรอบเมืองยังคงเป็นสีขาว
สำหรับการปฏิบัติการบินดับไฟป่า เพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองนั้น ศปก.ปกป.ภาค 3 สน. (ทภ.3) โดย พัน.บ.ฉก. สนับสนุนอากาศยาน ฮ.ท.17 จำนวน 1 เครื่อง ปฏิบัติการบินดับไฟป่า เพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง บริเวณ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ ทิ้งน้ำดับไฟป่า จำนวน 3 เที่ยวบิน ปริมาณน้ำ 10,500 ลิตร
