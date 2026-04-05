โพลชี้ ปชช.ส่วนใหญ่มองราคาน้ำมันแพงเกิดจากสงครามตะวันออกกลาง-ราคาตลาดโลก

สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง ปัญหาน้ำมันแพง อะไรคือต้นเหตุและทางแก้กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) รวมจำนวนตัวอย่างในการวิเคราะห์ทางสถิติทั้งสิ้น 1,238 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 1 - 4 เมษายน ที่ผ่านมา โดยใช้วิธีสัมภาษณ์และออนไลน์ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์
สาเหตุหลักที่ทำให้น้ำมันแพงคืออะไรนั้น พบว่า ส่วนใหญ่ให้น้ำหนักกับปัจจัยเชิงโครงสร้างและปัจจัยภายนอกประเทศมากกว่าปัจจัยเชิงตัวบุคคล โดยร้อยละ 34.8 ระบุว่า สงครามตะวันออกกลางและราคาน้ำมันตลาดโลก เป็นสาเหตุหลัก ซึ่งสะท้อนการรับรู้ในระดับมหภาคว่าราคาพลังงานในประเทศผูกโยงกับภูมิรัฐศาสตร์และตลาดโลกอย่างมีนัยสำคัญ
รองลงมา ร้อยละ 23.6 เห็นว่า โครงสร้างราคาพลังงานของไทย เช่น ภาษี กองทุน และต้นทุนสะสม เป็นปัจจัยสำคัญ แสดงให้เห็นว่าประชาชนตระหนักถึงบทบาทของกลไกเชิงสถาบันและนโยบายภายในประเทศ ขณะที่ร้อยละ 17.9 ระบุว่า การบริหารจัดการของรัฐบาลเป็นสาเหตุหลัก สะท้อนมิติของความคาดหวังต่อรัฐ แม้จะไม่ใช่ปัจจัยอันดับหนึ่ง แต่ยังมีน้ำหนักเชิงการเมืองและนโยบายที่สำคัญ
