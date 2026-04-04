ผบ.กปช.จต.ลงพื้นที่โป่งน้ำร้อน เยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิด

วันนี้ (4 พ.ย.) พล.ร.ท.อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (ผบ.กปช.จต.) และผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทางวิกโยธิน พร้อมคณะ ลงพื้นที่บังคับการหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมกองทัพเรือ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดนติดต่อไทยกัมพูชา เพื่อตรวจเยี่ยมมอบสิ่งของ บำรุงขวัญ หน่วยปฏิบัติการระเบิดด้านมนุษยยธรรมกองทัพเรือ โดยมี น.อ.ธรรมนูญ วรรณา ผบ. หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมกองทัพเรือ และคณะทหารรับฟังการให้โอวาทและรับสิ่งของ บำรุงขวัญ ให้กับเจ้าหน้าที่ทหารในครั้งนี้ จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมพบปะเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมกองทัพเรือ
พล.ร.ท.อภิชาติ เปิดเผยว่า เหตุการณ์ชายแดนยังปกติ พื้นที่ดูแลอยู่ไม่มีอะไร เราทำตามหน้าที่ เรามีภารกิจก็ทำตามหน้าที่ ผลเกิดจากความรุนแรงน้ำใจของ ทุกส่วนทุกหน่วย ทุกภาคส่วน ไม่ว่าทหารเองพี่น้องประชาชน สื่อมวลชนที่ช่วยกันทำงาน ปลดล็อคสุดท้ายก็คือการปกป้องอธิปไตยเพื่อประเทศชาติ ทหารเราทำงานร่วมกันผลลัพธ์ผลงานเป็นที่ปรากฏอยู่แล้ว ได้กำลังใจทหารเรามีมีวินัย นักรบไม่เลือกสนามรบ จากนั้นคณะได้เดินทางกลับ
