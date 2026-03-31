กอช.หนุนวัยรุ่นทำงานพาร์ทไทม์ “ปิดเทอมสร้างตัว” แนะแบ่งรายได้ 10% ออมต่อยอดรับเงินสมทบจากรัฐ

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ชวนนักเรียน-นักศึกษา ใช้เวลาว่างช่วงปิดภาคเรียนใหญ่สร้างรายได้เสริมทำงานฟรีแลนซ์และพาร์ทไทม์ พร้อมแนะเคล็ดลับบริหารเงินฉบับคนรุ่นใหม่ แบ่งออมเพียง 10% กับ กอช. เริ่มต้นแค่ 50 บาท เพื่อรับสิทธิพิเศษรัฐช่วยเติมเงินสมทบ ย้ำเริ่มออมเร็วคือทางลัดสู่ความมั่นคงทางการเงินในอนาคต
นายยรรยง ราชานนท์ ผู้ช่วยเลขาธิการกองทุนการออมแห่งชาติ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เปิดเผยว่า ช่วงปิดเทอมใหญ่ถือเป็นโอกาสที่เยาวชนไทยจะได้ก้าวเข้าสู่โลกการทำงานจริง เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เรียนรู้คุณค่าของเงิน และฝึกทักษะชีวิต สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ใช้เวลานี้หารายได้พิเศษตามความถนัด ไม่ว่าจะเป็นงานบริการ งานฝีมือ หรือฟรีแลนซ์ออนไลน์ เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดแรงงานหลังจบการศึกษา และสร้างรากฐานทางการเงินให้ตนเองตั้งแต่เนิ่นๆ
ทั้งนี้ เงื่อนไขการจ้างงานสำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ทำงานในสถานประกอบการภาคเอกชน ตามที่กรมการจัดหางานกำหนดระยะเวลาการทำงานให้เหมาะสมกับช่วงวัย และการเรียน โดยในช่วงปิดภาคเรียนสามารถทำงานได้ไม่เกินวันละ 7 ชั่วโมง รวมกันไม่เกินสัปดาห์ละ 36 ชั่วโมง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 40 บาทต่อชั่วโมง และต้องเป็นงานที่ปลอดภัย ไม่เสี่ยงอันตราย และไม่อยู่ในสถานที่ต้องห้าม เช่น สถานที่เล่นการพนัน ร้านอาหารที่มีการจำหน่ายแอลกอฮอล์ สถานเต้นรำ เป็นต้น เพื่อให้การทำงานช่วงปิดเทอมเป็นการสร้างประสบการณ์เชิงบวกอย่างแท้จริง
สูตรลับ “ออม 10%” เปลี่ยนเงินหลักร้อยเป็นบำนาญหลักล้าน นายยรรยง กล่าวเพิ่มเติมว่า “หัวใจของการมีอิสรภาพทางการเงินไม่ใช่การหาเงินได้มาก แต่คือการรู้จักออมอย่างมีระบบ กอช. อยากให้วัยรุ่น นักเรียน นักศึกษา ลองใช้สูตรออมง่ายๆ คือ ‘แบ่งออมอย่างน้อย 10% จากรายได้พิเศษ’ เช่น หากทำงานมีรายได้ 4,800 บาทต่อเดือน แบ่งมาออมกับ กอช. เพียง 480 บาท ซึ่งเงินก้อนนี้จะเติบโตขึ้นทันทีเพราะรัฐบาลจะจ่ายเงินสมทบเพิ่มให้ตามช่วงอายุ และหากออมต่อเนื่องจนถึงอายุ 60 ปี เงินออมก้อนนี้จะกลายเป็นเงินบำนาญรายเดือนที่ช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว”
ทำไมวัยรุ่นต้องออมกับ กอช.?
1.ออมน้อยและมีความยืดหยุ่น เริ่มต้นออมเพียง 50 บาทต่อครั้ง สูงสุด 30,000 บาทต่อปี ไม่บังคับออมทุกเดือน
2.รัฐช่วยออม รับเงินสมทบเพิ่มสูงสุด 100% ไม่เกิน 1,800 บาทต่อปี
3.ค้ำประกันผลตอบแทน มั่นใจได้ว่าเงินออมจะเติบโตอย่างมั่นคงด้วยการบริหารจัดการจากภาครัฐ
4.สิทธิประโยชน์ต่อเนื่อง เมื่อมีรายได้ถึงเกณฑ์เสียภาษีในอนาคต เงินออมนี้ยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย
“กอช. อยากเห็นคนรุ่นใหม่ภูมิใจในเงินออมที่หามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเอง การเริ่มต้นออมตั้งแต่อายุ 15 ปี คือการซื้อเวลาและความได้เปรียบทางการเงิน ปิดเทอมนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดในการปั้นตัวเองให้เป็น ‘วัยรุ่นบำนาญ’ ที่มั่นคงในอนาคต” นายยรรยง กล่าวทิ้งท้าย
สำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองที่สนใจ สามารถตรวจสอบสิทธิ์และสมัครสมาชิกได้ง่ายๆ ผ่านแอปพลิเคชัน “กอช.” หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000 และเว็บไซต์