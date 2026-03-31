"สมชัย"ชี้ ครม.ชุดใหม่ มีด่านทดสอบฝีมือความเป็นมืออาชีพในภาวะวิกฤตสุดๆ

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ครม. ชุดใหม่ : ด่านทดสอบฝีมือทายาททางการเมืองและความเป็นมืออาชีพในภาวะวิกฤตสุด ๆ
การประกาศชื่อ ครม.อนุทิน 2 จำนวน 35 คน มีองค์ประกอบสำคัญ 3 ส่วน
กลุ่มแรก คือ นักการเมืองเก่า มาเพื่อรักษาตำแหน่งในกระทรวงสำคัญและเหตุผลทางการเมือง กลุ่มนี้ เคยดำรงตำแหน่ง รมต. มาตลอด จึงไม่สร้างความคาดหวังอะไรแก่ประชาชน เช่น สุริยะ พิพัฒน์ สุชาติ เอกนัฏ ทรงศักดิ์ ศุภมาส วราวุธ ประเสริฐ จุลพันธ์
กลุ่มที่สอง ทายาทบ้านใหญ่ สร้างภาพ สร้างความหวังให้ประชาชนว่าเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ แต่มาได้เพราะนามสกุล เช่น ไชยชนก เจเศรษฐ์ พลพีร์ ซาบีดา และอีกหลายคนที่เอ่ยชื่อจะไม่คุ้น แต่อ่านนามสกุลจะร้องอ๋อ กลุ่มนี้ ต้องแสดงฝีมือให้เห็นว่า บริหารงานได้ดี ไม่ใช่แค่การส่งผ่านจากบุพการี
กลุ่มที่สาม กลุ่มมืออาชีพ ที่เคยประสบความสำเร็จทั้งทางการเมือง หน้าที่การงานในอดีตทั้งรัฐและเอกชน เช่น เอกนิติ สีหศักดิ์ ศุภจี ปกรณ์ ภราดร ยศชนัน กลุ่มนี้เป็นความหวังทั้งจากฝ่ายการเมืองด้วยกันและจากประชาชนที่จะเห็นการใช้ความสามารถในการแก้ปัญหาบ้านเมือง
กลุ่มหนึ่ง ไม่ต้องหวังอะไร แต่ต้องช่วยระวังอย่าให้เขาใช้ประสบการณ์เขี้ยวลากดิน เอาประโยชน์เข้าตัวและพวกพ้อง
กลุ่มสอง รอเขาแสดงฝีมือ อย่าอวยจนเกินจริง แต่ทำอะไรไม่เป็น
กลุ่มสาม ต้องภาวนาว่า จะใช้ความสามารถได้เต็มที่ และ ภาวะวิกฤตของโลกที่กระทบกับไทย อาจไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับมืออาชีพในภาวะปกติ