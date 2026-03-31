เชียงใหม่ออกประกาศพื้นที่ อ.สะเมิง - อ.ฮอดประสบสาธารณภัยไฟป่า

จังหวัดเชียงใหม่ออกประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย (ไฟป่า) ในพื้นที่ อ.สะเมิง พร้อมทั้งประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่ อ.ฮอด เพื่อเร่งช่วยเหลือประชาชนโดยด่วน หลังเกิดเหตุไฟป่าลุกลามสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
อ.สะเมิง ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย (ไฟป่า) ในพื้นที่ ต.สะเมิงใต้ ต.แม่สาบ ต.สะเมิงเหนือ ต.ยั้งเมิน
อ.ฮอด ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ในพื้นที่ ต.หางดง ต.บ้านตาล ต.นาคอเรือ ต.ฮอด ต.บ่อหลวง ต.บ่อสลี
ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เร่งลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน พร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย