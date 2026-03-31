สนว.แจ้งกำหนดการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระแก้ว 6 เม.ย.

เพจกรุงเทพมหานคร โพสต์ระบุว่า วันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2569 มีพระราชพิธีเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
พุทธศักราช 2569
สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ดังนี้
• เปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมฯ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น.
• งดเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตลอดทั้งวัน
• เข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพบิดร ได้ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น.
• เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ได้ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น.
(จุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลาน ปิดเวลา 11.00 น.)
โปรดแต่งกายสุภาพ
- เข้าปราสาทพระเทพบิดรสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนส์ สุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่ง
- เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ ชุดสุภาพไว้ทุกข์