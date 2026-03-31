"ในหลวง" พระราชทานพระบรมราโชวาท วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2569

วันที่ 31 มีนาคม สำนักงาน ก.พ. เผยแพร่พระบรมราโชวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2569
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2569 ความว่า
การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำ เป็นปัจจัยสัาคัญอย่างยิ่ง ต่อการปฏิบัติตนให้ประสบผลสำเร็จ. ข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่น เพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายาม ที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถ จนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริง อันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชน ก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้.