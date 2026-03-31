จุดความร้อนประเทศไทยขึ้นนิวไฮ 4,750 จุด

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA จิสด้า รายงานว่า ตามรอบของดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ระบบ VIIRS เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พบจุดความร้อนของไทยพุ่งนิวไฮ พบ 4,750 จุด (ก่อนหน้า 4,372 จุด)
ทั้งนี้ ข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี ระบุว่าจุดความร้อนในไทยเกิดขึ้นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 2,553 จุด พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 1,717 จุด พื้นที่เกษตร 187 จุด พื้นที่เขต ส.ป.ก. 161 จุด พื้นที่ชุมชนและอื่นๆ 125 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 7 จุด
ในขณะที่จุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้านพบมากที่สุดที่เมียนมา 5,505 จุด (ลดจากวันก่อน 6,863 จุด) ลาว 2,704 จุด กัมพูชา 593 จุด เวียดนาม 489 จุด มาเลเซีย 51 จุด