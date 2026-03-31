แจ้งเตือน! ค่าดัชนีความร้อนวันนี้อยู่ในเกณฑ์ "เตือนภัย"

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร แจ้งเตือน ค่าดัชนีความร้อน (Heat Index) ประจำวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2569 อยู่ในเกณฑ์ "เตือนภัย"

ทั้งนี้ บุคคลทั่วไป ควรลดกิจกรรมกลางแจ้ง ช่วง 11.00 - 15.00 น. ขณะที่กลุ่มเสี่ยง หากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์